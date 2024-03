Atención dólar: lo que nunca podés hacer al guardar el billete o perderá todo su valor

El dólar es una de las opciones más elegidas por los ahorristas, a la hora de querer resguardar su dinero frente a la inflación. Sin embargo, existen ciertas prácticas que podrían quitarle la validez al billete estadounidense, ¿cuáles son y por qué motivos?

En caso de no contar con la caja de ahorro correspondiente, aquellas personas que optaron por ahorrar en la divisa extranjera suelen tener diferentes formas de guardarlas, entre ellas, dentro de cajas de metal, cajones u otros compartimentos.

No obstante, no todos ellos son seguros. Incluso, podrían echar al perder el billete. ¿Cuáles son las recomendaciones y qué no se puede hacer?

Lo que no podés hacer al guardar los dólares



Los dólares guardados deben mantenerse en buenas condiciones para prolongar su vida útil y así evitar que te lo rechacen en entidades financieras o agencias de cambios.

Según los expertos, lo más importante es evitar doblarlos. El hecho de plegar a la mitad el papel, o en varias oportunidades, puede dejarle marcas que le impidan ser aceptados a la hora de intercambiarlos.

Cómo guardar los dólares.

Además, otra de las consecuencias que puede surgir es que si bien te pueden aceptar el billete, las casas de cambio suelen reducirle el valor.

¿Cómo se recomienda guardar los dólares?



Las personas que decidan retenerlos fuera del sistema bancario tendrán que mantenerlos alejados de factores como la humedad, los rayos ultravioletas o las temperaturas extremas. En este sentido, se recomieda: