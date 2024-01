Arranca la temporada de balances en Wall Street: qué acciones recomiendan

Hoy arranca la temporada de balances de las acciones que cotizan en Wall Street correspondiente al cuarto trimestre de 2023.

Como todos los años, las compañías del sector financiero serán las primeras en presentar sus números.

Se esperan menores ingresos y ganancias para esta temporada y recomiendan selectividad con los papeles a incorporar en las carteras.

Llegan los números de los bancos

Este viernes llegan los primeros números corporativos y, como es costumbre, serán los bancos los que inicien la temporada.

Antes de la apertura del viernes, los bancos JP Morgan, Wells Fargo, Citi, Bank of América, BlackRock y Bank of New York darán a conocer sus balances correspondientes al último trimestre de 2023.

Además, se esperan los balances el viernes de la aerolínea Delta Airlines, así como de UnitedHealth Group.

El martes de la semana que viene seguirán los reportes de los bancos, con Goldman Sach, Morgan Stanley, PNC e Interactive Brokers dando a conocer sus números.

El miercoles seguirán US Bancorp, Charles Schwab y Citizens Bank. También se conocerán los números de Alcoa.

El viernes de la semana que viene se publican los balances de Schlumberger, State Street, Travelers, entre otros.

En la última semana de enero veremos los números de Microsoft, Verizon, J&J, Visa, General Electric, 3M, Netflix, Tesla, AT&T, IBM, Mastercard, Intel, American Epress, Colgate, entre otros.

Las acciones de los bancos tuvieron un rally impresionante sobre el final del año.

En el último trimestre del año registraron un avance de entre 30% y 40%, permitiendo que la mayoría de las compañías del sector cierre el 2023 con ganancias.

Las acciones de JP Morgan subieron 23% en 2023, mientras que Wells Fargo ganó 15% y Citi avanzó 9%.

De cara a la presentación de balances, los inversores buscarán actualizaciones sobre el gasto de los consumidores, así sobre cómo se están manteniendo los sectores financieros en medio del entorno de tasas más altas.

"La perspectiva de recortes de las tasas de interés de la Fed en 2024 podría ser un impulso para las acciones bancarias", dijo el analista de Wells Fargo Mike Mayo, que cubre el sector financiero.

En conjunto, se espera que los bancos registren unos u$s 21.000 millones en ganancias para el cuarto trimestre, lo que representa una disminución de más del 20% respecto al año anterior, según datos de FactSet.

A su vez, desde Factset detallaron que se espera que el sector financiero registre una disminución interanual en las ganancias del -3,1% para el cuarto trimestre, liderada por la industria bancaria, que se espera una merma del -21%.

Mauro Natalucci, analista en Rava, remarcó que la clave de la semana será el sector financiero.

"Los grandes bancos van a mover la aguja de volatilidad en Wall Street ya que es un sector que ha tenido un despegue explosivo en los últimos dos meses del año, con una ganancia de 20% aproximadamente", dijo.

En ese sentido, Natalucci destacó que en líneas generales se esperan buenos resultados en los balances de los bancos y se muestra con cierta cautela de corto plazo.

"Los bancos JP Morgan, Citigroup, Bank of América y Wells Fargo presentarán sus balances el viernes. Sin embargo, todos ellos han experimentado subas entre el 30% y el 40% en los últimos dos meses de 2023. Es posible que el mercado ya haya pasado a precios las previsiones en cuanto a resultados y, quizás, todo el sector ingrese en una fase correctiva para luego continuar con la tendencia", sostuvo.

De cualquier manera, y mirando al mediano plazo, desde Rava ven valor en el sector financiero, más allá de las presentaciones de balances que tendremos esta semana.

"En una visión quizás más a mediano plazo, si ignoramos los vaivenes de los precios y siempre estando atentos a las decisiones de la Reserva Federal, la recomendación para perfiles con menor aversión al riesgo es tener activos del sector financiero de los EE. UU. ya sea adquiriendo Cedears o directamente las acciones en Nueva York", dijo Natalucci.

En cuanto a las recomendaciones, desde Rava ven conveniente posicionarse en un índice de manera diversificada.

"En este contexto, si se considera el tipo de cambio CCL y la situación del mercado en EEUU con la presentación de balances y el dato del IPC, uno de los Cedear que podría resultar interesante es el DIA (índice Dow Jones)", dijo Natalucci.

Menos ganancias e ingresos esperados

Según datos de Facset, se espera que las acciones dentro del S&P 500 registren un crecimiento interanual de los ingresos del 3,1 % para el cuarto trimestre de 2023.

Esto lo ubica por debajo de la estimación de un crecimiento de los ingresos del 3,9% el 30 de septiembre, es decir, la última presentación de balances.

Además, desde Facset agregaron que se espera que las compañías dentro del S&P500 registren un crecimiento interanual de las ganancias del 1,3% para el cuarto trimestre de 2023.

Según sus registros, esto está por debajo de la estimación de un crecimiento de las ganancias del 8,0% en la temporada de balances previa.

El director de inversiones de Morgan Stanley, Mike Wilson, cree que los resultados del cuarto trimestre serán una prueba crucial de la creencia de los inversores de que la economía evitará la recesión a medida que la inflación baje, es decir, el famoso aterrizaje suave.

"La temporada de resultados del cuarto trimestre debería ser informativa con relación a la probabilidad de un soft landig ya que ofrecerá una idea de cómo están pensando las empresas sobre el contexto macro después del cambio de la Reserva Federal", escribió Wilson en una nota semanal a sus clientes.

Además, agregó que "la incertidumbre macro ha sido un tema clave de discusión durante las últimas temporadas de resultados, por lo que será fundamental ver hasta qué punto esa incertidumbre ha disminuido después de la última reunión del FOMC".

De cara a la presentación de balances y en los primeros meses de este año, los analistas de Balanz ven valor en el segmento de acciones orientadas a la inteligencia artificial.

"En los primeros meses del 2024, destacamos principalmente el seguimiento de acciones relacionadas a la industria de la Inteligencia Artificial que está captando la atención de Wall Street y con gran proyección para este año", afirmaron.

Desde Balanz cuentan con dos carteras recomendadas de Cedear de Inteligencia artificial.

Sobre este punto, desde Balanz agregaron que un sector que ha ganado mucho terreno debido al crecimiento de la Inteligencia Artificial es el de los semiconductores.

"En ese nicho, empresas como Nvidia, Qualcomm, AMD e Intel están mostrando un potencial significativo. Se puede invertir en cada papel específico o sino a través del Pack Semiconductores que elaboramos con estas compañías. Además, el sector del software sigue siendo atractivo, con empresas líderes como Microsoft, Google e IBM", dijeron.

Juan Pablo Iacaruso y Juan Ignacio Thome del equipo de research de Grupo SBS, detallaron que esta temporada de earnings que inicia incluye el cierre de resultados del 2023 donde se observó un marcado rally de las acciones de tecnología.

Los especialistas esperan que dicha dinámica probablemente continue durante 2024, de la mano de la creciente necesidad de capacidad de procesamiento.

"Consideramos que el mercado continuará volcado hacia el desarrollo de la Inteligencia Artificial en este inicio de año por lo que, al margen del astronómico recorrido realizado durante 2023 y encontrarse cerca de máximos históricos. En ese sentido, vemos aún potencial en MSFT, quien lleva la delantera en el segmento Cloud y la combinación de este con herramientas de AI", comentaron.

Por otro lado, desde un punto de vista macroeconómico, desde Grupo SBS esperan una desaceleración de la economía durante la primera parte del 2024.

"Vemos con buenos ojos posicionarnos en empresas como P&G y WalMart, que suelen actuar como buenos refugios para transitar períodos recesivos", afirmaron los especialistas de Grupo SBS.