Analfabetismo financiero: 5 claves para ser un erudito e invertir tus pesos sin que no se los coma la inflación

En la Argentina la alfabetización financiera apenas llega al 28% de los adultos, según un estudio realizado por la consultora Standard & Poor's (S&P). Eso significa que una amplia mayoría de las personas no sabe a ciencia cierta cómo manejar su dinero ni tiene la capacidad de tomar decisiones informadas acerca de la conveniencia de tomar un crédito, iniciar un ahorro o realizar inversiones.

"Los conocimientos financieros son especialmente importantes en una época en la que productos financieros cada vez más complejos productos financieros son más accesibles a una amplia franja de la población ", señala el informe y destaca que los desafíos que presentan los sistemas de retiro en todo el mundo hacen indispensable saber cómo planificar el futuro.

Para medir el nivel de alfabetización financiera, S&P elaboró un cuestionario de cinco preguntas. Se consideraba alfabetizada a una persona que pudiera responder correctamente a tres de ellas.

Las preguntas y sus respuestas

Supongamos que en los próximos 10 años los precios de las cosas que compras se duplican. Si tus ingresos también se duplican, ¿podrás comprar menos de lo que puedes comprar hoy, lo mismo que puedes comprar hoy, o más de lo que de lo que podés comprar hoy?

Será el mismo, pues si suben los ingresos en la misma proporción que los precios, el poder adquisitivo no variará. Esa es una de las preguntas que la mayoría de los argentinos (el 60%), acostumbrados a vivir con alta inflación respondió correctamente . Sin embargo, no deja de sorprender que cerca de la mitad lo haya hecho mal.

Supongamos que se necesita pedir un préstamo de 100 dólares. ¿Cuál es la cantidad más baja a devolver: 105 dólares americanos o 100 dólares estadounidenses más el tres por ciento? [105 dólares americanos; 100 dólares americanos más el tres por ciento; no no sabe; se niega a contestar]

La menor cantidad es 100 dólares más el 3% o, lo que es lo mismo, 103 dólares. Poder calcular el interés que se va a pagar al tomar un crédito permite evaluar la conveniencia de las "ofertas imperdibles " que muchas veces ofrecen los bancos.

Supongamos que depositas dinero en el banco durante dos años y el banco se compromete a añadir un 15% anual a su cuenta. ¿El banco añadirá más dinero a su cuenta el segundo año que el primer, o añadirá la misma cantidad de dinero ambos años? [más; lo mismo; no sé; me niego a contestar].

Añadirá más dinero el segundo año, porque la base de cálculo será mayor, gracias a lo que se conoce como interés compuesto. Si se depositaron US$ 100, el primer año serán solo US$ 15 de interés. Pero ya el segundo año el interés se calculará sobre US$ 115 y, en consecuencia, se sumarán US$ 17.25. Cada año que el dinero permanezca en el banco aumentará la base de cálculo de los intereses y sumará más intereses .

Supongamos que tiene US$ 100 en una cuenta de ahorro y que el banco añade un 10% al año a la cuenta. cuenta. ¿Cuánto dinero tendrías en la cuenta después de cinco años si no sacaras nada de dinero de la cuenta? [más de 150 dólares; exactamente 150 dólares; menos de 150 dólares; no sabe; se niega a responder].

Más de 150 dólares, gracias al interés compuesto. El primer año, serán US$ 110. El segundo, US$ 121. Al término de cinco años se habrán acumulado US$ 161.05.