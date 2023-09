Wall Street se prepara para recibir a Milei: ¿Qué esperan y cómo ven al libertario?

En esta noticia Impacto político

El próximo miércoles por la noche Juan Nápoli y Darío Epstein viajarán a Nueva York para contactarse con los principales ejecutivos de bancos y fondos de inversión norteamericanos.

La presentación de los técnicos de La Libertad Avanza está siendo organizada por Gerry Mato, uno de los argentinos más influyentes en Wall Street, ex HSBC.

Hasta anoche no estaba prevista una presentación en el Council of the Americas, sede de las exposiciones de los principales funcionarios de América latina que pasan por Nueva York.



El BTG Pactual difundió un informe en el que da a conocer la visión existente hoy sobre una eventual gestión de Javier Milei a partir del 10 de diciembre.

"Nuestra tesis de inversión bajo una probable administración es simple: aunque los riesgos de gobernabilidad y ejecución son altos, y es probable que se produzca un ajuste desordenado, las cuentas fiscales y externas se ajustarán, despejando el camino para futuras reformas", reza el informe.

Y agrega que "el principal riesgo es la inacción, impulsada por un dogmatismo excesivo y una falta de experiencia. Los riesgos institucionales y de gobernabilidad serán altos, ya que Milei ha adoptado un tono agresivo contra los miembros de Juntos", agrega.

Más allá de los planes de dolarización, entre los analistas de Wall Street ven con ciertos recelos el ajuste real de las cuentas públicas que haga el próximo presidente, sea Javier Milei o cualquiera que gane los comicios, en primera vuelta o en ballotage.

Seguramente a fin de año, el rojo primario ascienda a casi 4% del PBI. Para llegar a las elecciones de medio término en 2025 con la inflación en claro descenso, en el 2024 debería apuntarse como mínimo a un equilibrio fiscal primario, lo que implica un ajuste inédito en la Argentina y con pocos casos en el mundo, de 4 puntos del PBI en sólo 12 meses.

A ello hay que sumar el impacto político y social que genere ese encarrilamiento de las cuentas públicas.

"Sus planes fiscales eventualmente eliminan el financiamiento monetario directo e indirecto, así como el financiamiento cuasifiscal, buscando reducir rápidamente la inflación. Sin embargo, las áreas a recortar no están claras. Su enfoque, fundamentalmente correcto, pone patas arriba el uso del impuesto inflacionario durante 20 años por parte de Argentina para hacer frente a los pagos de deuda y el lado cuasifiscal", destaca el BTG Pactual.

En las últimas horas tanto Nápoli como Epstein mantuvieron contactos con empresarios locales también evacuando dudas existentes en el sector privado local.

Además del ordenamiento de las cuentas públicas, los interrogantes versan sobre los pasos a dar hasta la dolarización de la economía, las relaciones con el Mercosur y el FMI, la apertura y reducción de los aranceles a las importaciones, y los integrantes del equipo económico.

"Sus ideas correctas, su carisma y su popularidad podrían ser la clave para desbloquear un ajuste doloroso, lo que haría que una posible victoria de Milei en octubre o noviembre fuera positiva para las valoraciones del dólar", señala el informe de la entidad financiera.

En relación con el plan de dolarizar la economía señala que "habrá que abordar dos temas: 1) una dolarización necesitará la aprobación del Congreso, un obstáculo para la baja representación de Milei", puntualiza.

Luego, en segundo término, señala BTG Pactual que "se requerirá un plan de estabilización durante la transición hacia una dolarización, diluyendo gradualmente las Leliq, mientras se estabiliza la inflación después del shock inicial de precios relativos proveniente de una moneda más débil y precios regulados ajustados".

"Incluso -continúa- si el financiamiento monetario se detiene, el alto nivel de pasivos y deuda en pesos, combinado con el combustible monetario necesario para recomprar dólares, ejercerá presión sobre el tipo de cambio y, por ende, sobre la inflación inicialmente, comprometiendo el escaso capital político", concluye.

Como siempre, en la Argentina, sobran dudas.