Bancos fortalecen stock de dólares ante mayor demanda del público

Desde la salida de Martín Guzmán, el 2 de julio, los bancos debieron importar desde los Estados Unidos u$s 1500 millones para abastecer la demanda de los ahorristas, que retiraron casi u$s 1000 millones.

Silvina Batakis definió su estrategia para tomar posiciones en el Banco Nación



Dólar blue bajo fuego de la AFIP: por qué prevén que siga bajando

En picada

De los u$s 15.565 millones que había de depósitos privados en el sistema financiero el viernes 1° de julio, un día antes de la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía, ahora quedaron u$s 14.624 millones; casi u$s 1000 millones menos, con las consecuencias que traen para las reservas del Banco Central, ya que la mayoría permanecen como encajes.

De ahí que se habla tanto de la cantidad de reservas netas y no brutas, ya que los argendólares no los puede usar el BCRA, pues no les pertenece.

Los bancos, para evitar situaciones friccionales, se sobre stockearon de billetes, e importaron desde entonces u$s 1500 millones desde la Reserva Federal de los Estados Unidos.

Desde la salida de Martín Guzmán, el 2 de julio, los bancos debieron importar desde los Estados Unidos u$s 1500 millones para abastecer la demanda de los ahorristas, que retiraron casi u$s 1000 millones.

De ese total, durante julio pidieron u$s 1100 millones, y en lo que va de agosto los bancos ya trajeron u$s 200 millones la primera semana, y otros u$s 200 millones la segunda, según pudo saber El Cronista de fuentes involucradas de forma directa con la operación, que pidieron hablar off the record.

Salidas

En lo que va del mes, según cifras del propio Banco Central hasta el 10 de agosto, última fecha con datos disponibles en su página web, los depósitos siguieron cayendo.

En los últimos cuatro días hábiles se perdieron u$s 181 millones. Los primeros cuatro días del mes habían crecido los depósitos, por la compra del cupo de los u$s 200 del dólar solidario, que siempre se hace a principios de mes, ya que la devaluación del oficial continúa y entonces se puede obtener un mejor precio cuanto antes se compre.

En caída libre

De los u$s 14.647 millones que había el 29 de julio se pasó a u$s 14.732 millones el 1° de agosto, a u$s 14.759 millones el día 2, a u$s 14.773 millones el día 3 y a u$s 14.805 millones el día 4. Desde ahí cayeron u$s 181 millones hasta u$s 14.624 millones el día 10.

La cifra actual de depósitos es la menor desde noviembre de 2020, y se espera para los próximos días que sigan cayendo. Tampoco es atractivo tenerlos en plazo fijo en los bancos, cuando la tasa que pagan los bancos es del 0,3% anual, de acuerdo con el promedio que realiza el Banco Central.

Hay que tener en cuenta que las empresas tienen, justamente, hasta el cuarto día hábil del mes para pagar los sueldos, recursos que se usan para comprar dólar ahorro y, de última, hacen el "puré" en el blue para hacerse una diferencia, como si se tratara de una changa más.

Goteo de depósitos

Desde el día 4, justamente, empezaron a caer los depósitos, porque los ahorristas fueron a buscar al banco su cupo de u$s 200 que habían comprado, o muchos lo dejaron el del mes pasado también, entonces tenían u$s 400 para retirar.

Los bancos, para evitar situaciones friccionales, se sobre stockearon de billetes, e importaron desde entonces u$s 1500 millones desde la Reserva Federal de los Estados Unidos.

La cifra actual de depósitos es la menor desde noviembre de 2020, y se espera para los próximos días que sigan cayendo. Tampoco es atractivo tenerlos en plazo fijo en los bancos, cuando la tasa que pagan los bancos es del 0,3% anual, de acuerdo con el promedio que realiza el Banco Central.

Frente a una inflación en los Estados Unidos del 8,5% en julio, se pierde por goleada frente a la suba de precios, por lo que se termina cediendo poder adquisitivo en dólares si se los deja guardados en el banco, aunque peor resulta en una caja de seguridad.

LAS DOS CARAS DEL DÓLAR

El recalentamiento del dólar, y la práctica de los compradores del cupo de ahorro, llevó ahora a los bancos a tratar de expulsar de las cajas a los que retiran billetes. En algunos, en las cajas sólo entregan billetes de u$s 100 de "cara chica", pero el cajero automático de la sucursal tiene cargados de cara grande. En esos ATM, la fila suele ser larguísima.