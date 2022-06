Alerta: el dólar se enfrenta "a lo peor", según este premio Nobel de Economía

El premio Nobel de Economía y profesor de la Universidad de Yale, Robert Shiller , aseguró este miércoles que cree que hay una "buena probabilidad" de que Estados Unidos experimente una recesión en los próximos años, con impacto directo en la capacidad de compra del dólar.

"¿Las probabilidades? Un 50% mucho más alto de lo normal" , apuntó el economista en diálogo con Bloomberg.

Shiller, quien fue distinguido con el galardón en 2013, aseguró que la tendencia retractiva puede convertirse en una "profecía autocumplida ", a medida que los consumidores, los inversores y las empresas "se preparan para lo peor" y "ralentizar sus gastos" .

"El aumento de los precios al consumidor está causando estragos en la confianza económica de los estadounidenses promedio. La inflación afecta a todos. Cada vez que van a la tienda ven inflación y eso los enoja" , insistió.

El Gobierno ensaya con Estados Unidos lanzar una "OPEP de los alimentos"



El FMI reconoce que habrá cambios en medidas y gasto para cumplir las metas del acuerdo con Argentina



De acuerdo a la última medición de la Universidad de Michigan, la confianza del consumidor norteamericano cayó a su nivel más bajo en una década en mayo , mientras que el relevamiento de CNBC de abril encontró que más del 80% de los estadounidenses creen que el país "efectivamente experimentará una recesión este año".

El premio Nobel sumó también la polarización política "grave" , que tiene lugar en un escenario de "trastorno de estrés postraumático" originado por la pandemia de coronavirus (COVID 19) y las conversaciones crecientes sobre una "burbuja inmobiliaria".

"Es probable que un consumidor pesimista gaste menos, dado que el gasto del consumidor representa aproximadamente dos tercios del PBI de EE. UU., los sentimientos de los estadounidenses sobre la economía pueden tener un efecto real en los resultados económicos" , amplió.

El FMI reconoce que habrá cambios en medidas y gasto para cumplir las metas del acuerdo con Argentina



"Es hora de que Argentina se deshaga del peso y dolarice", el ultimátum de un viejo operador de la Casa Blanca



Críticas a la estrategia de la Fed y derrumbe de la teoría del aterrizaje suave





El autor de "Narrative Economics: How Stories Go Viral and Drive Major Economic Events" señaló además que el plan de la Reserva Federal para hacer frente al avance de las tasas de interés "es un factor clave en el aumento de las probabilidades de una recesión".

"Esto podría representar un riesgo para la economía, ya que asegurar un aterrizaje suave, donde la inflación baje, pero el crecimiento económico permanezca, es más fácil de decir que de hacer cuando se aumentan las tasas medio punto por reunión de la Fed" , sentenció Shiller.



Clima de revolución entre los empresarios: la bronca y el hartazgo que no disimularon en AEA

Cumbre de las Américas: Biden prometió fondos para la región y reveló un plan de trabajo con la Argentina