Aeropuertos Argentina 2000 cerró un canje "exitoso" y emitió nuevos títulos de deuda

Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) cerró de manera "exitosa" el canje de deuda que venció el pasado 26 de octubre, que abarcaba a títulos que habían sido colocados en 2017 y que luego había canjeado en 2020. Así lo informó hoy la compañía, que a la vez indicó que el 1° de noviembre último emitió nuevos títulos de deuda por u$s 126 millones .

La empresa detalló que al canje ingresó el 67% de los tenedores de los bonos emitidos en 2020 y el 25% de los de 2017. La propuesta consistió en la extensión del vencimiento hasta 2031 , una tasa de 8,5%, un período de gracia de cuatro años e incluye una cuenta de reserva en el exterior y la garantía en segundo grado sobre los ingresos de la Terminal de Cargas Argentina (TCA).

Por otro lado, las nuevas Obligaciones Negociables (ON) emitidas el lunes pasado se dividieron en dos tramos: una adicional de la Serie 2021 por u$s 64 millones y otra por u$s 62 millones . Esta última vence en 2028, con un período de gracia de tres años y amortización trimestral desde febrero 2023. Están garantizadas por los ingresos de TCA y, en segundo grado, por los ingresos de las tasas de pasajeros internacionales.

"Simultáneamente, la compañía refinanció los pasivos bancarios, extendiendo el vencimiento final de estas deudas hasta noviembre 2024 (actualmente, en febrero 2023), con un plazo de gracia de 15 meses. Adicionalmente, los bancos aceptaron compartir la garantía sobre los ingresos de la Terminal de Cargas con las nuevas ON con vencimiento 2028", agregó en un comunicado.

La compañía, que posee la concesión de los principales aeropuertos del país, destacó que durante los últimos meses ha realizado algunas "propuestas y acciones de reordenamiento", con el objetivo de "retomar la senda de crecimiento, recuperar su equilibrio financiero y continuar con inversiones de modernización de infraestructura en la Argentina".

En ese sentido, señaló que en septiembre pasado colocó un bono dólar linked por u$s 30,5 millones en el mercado local, con una tasa del 4% y vencimiento en septiembre de 2023, lo cual tendrá como destino el financiamiento de obras de infraestructura en aeropuertos y "otros compromisos financieros asumidos con anterioridad a esta crisis".