Nuevo cupo: qué pasó hoy con las compras de dólar ahorro

"Esperábamos vender entre un 30 y un 50% más de dólar ahorro el primer día del mes con respecto a lo que vendimos el primer día hábil de noviembre", estimaba un banquero.

Se sorprendió a lo largo del día, cuando los propios empleados del banco, que siempre podían acceder a su cupo de u$s 200, ahora ya no pudieron hacerlo. Se le sumó una catarata de llamados de clientes quejándose al respecto.

Rebote





"Más gente intentó comprar y creció el nivel de rechazo . Evidentemente, cerraron el grifo, no se bien en qué punto, pero normalmente no hay mucha explicación", comentan en las entidades.

"No hubo ningún cambio y AFIP no influye. La base de AFIP es la misma. La gente tendrá que ver qué les pasó, por ahí estuvieron gastando con la tarjeta y están queriendo comprar el cupo entero o les quedó algún saldo de la tarjeta para financiar", es la explicación que intentan brindar desde el gabinete económico.

"Más gente intentó comprar y creció el nivel de rechazo . Evidentemente, cerraron el grifo, no se bien en qué punto, pero normalmente no hay mucha explicación", comentan en las entidades.

Sin cambios





" No hubo ningún cambio . Nada atribuible a mayores controles. Se mantiene lo mismo", ratifican fuentes oficiales.

"Si me decías que íbamos a vender 30% más que el primer día del mes pasado te lo firmaba con los ojos cerrados, y si me decías el 50% más no me hubiera sorprendido, ya que por lógica se iba a volcar todo el mundo a tratar de conseguir sus u$s 200 baratitos. Pero se sumó mucha gente que antes podía acceder al cupo de u$s 200 y ahora ya no lo dejan", revelan en el ambiente.

Cepo del banco





Un cliente se queja del cepo que le puso su propio banco, uno de los líderes por market share en la Argentina: "Me exigen ingresos superiores a $ 78.000 por mes para poder comprar los u$s 200 de ahorro", explica.

Esto viene a cuento del pedido que el Banco Central le hiciera a las entidades, y ellas actualizaron el monto por inflación: "Nos pidió a las entidades que controlemos la capacidad de ahorro de los clientes, por lo cual no le podes dejar comprar a todo el mundo, sino que deben tener registrado un cierto nivel, que cada banco lo fija de acuerdo a su criterio de selección, y si no tienen claro que tenes ingreso no te dejan comprar dólar ahorro", advierten en la City porteña.