Acuerdo con el FMI: para Pesce, la salida de Máximo Kirchner "tiene consecuencias"

El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, admitió anoche que la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista en la Cámara de Diputados "sin dudas tiene consecuencias" pero se mostró optimista a que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sea aprobado antes del 22 de marzo.

Según explicó el titular de la autoridad monetaria, el Gobierno alcanzó "un acuerdo novedoso con el FMI" . Es que según argumentó en una entrevista concedida a C5N, "los acuerdos anteriores preveían ajustes muy duros de la economía y este no". Por ello, consideró: "Este programa puede ser el primero que tenga éxito con el FMI".

Para Pesce, el motivo por el que este acuerdo se diferencia de los programas anteriores que el FMI ha tenido con la Argentina y con el resto de los países es que "ha habido un buen trabajo político". Es por esa razón que marcó que " el desafío es que este programa funcione porque posiblemente cambie la lógica de los programas que lleva adelante el FMI ".

Si bien Pesce reconoció que la renuncia de Máximo Kirchner "sin dudas tiene consecuencias" cree que el programa se aprobará en el Congreso ya que "es un buen acuerdo".

" Creo que es un buen acuerdo, que va a ser entendido de esa manera y va a ser aprobado por el Congreso . El acuerdo prevé crecimiento para todos los años del programa. Estamos en una agenda con el FMI que vamos cumpliendo y esperamos cerrarla bastante antes del 22 de marzo ".

" Espero que el acuerdo se apruebe antes del 22 de marzo. Necesitamos que haya un desembolso antes de ese vencimiento ", subrayó anoche el presidente del Central. Y en ese sentido, agregó que "se está trabajando con el FMI para que haya un fuerte desembolso a la entrada del programa para que fortalezca las reservas".

DEVALUACIÓN

El presidente del BCRA también descartó, durante la entrevista, que el programa con el FMI prevea un salto brusco del tipo de cambio. " En el programa que se está discutiendo no está previsto ningún salto devaluatorio , no se prevé una devaluación fuerte en ninguna de sus instancias", dijo.

DÓLAR BLUE, MEP Y CCL

Consultado sobre si cree que el dólar blue y las cotizaciones financieras pueden caer debajo de los $ 200 tras el acuerdo, Pesce respondió "sin dudas" .

"En el mercado oficial de cambios se operan entre u$s 800 y u$s 1000 millones diarios. En el CCL y el dólar Bolsa, entre u$s 40 y u$s 60 millones, y en el blue, ni siquiera una decena de millones de dólares diarios. Así que cualquier impulso especulativo puede conmover estos dos últimos mercados, que es lo que creo que ocurre constantemente".

A ello, agregó que hay "un actor novedoso en el contado con liquidación que son los fondos que ingresaron con el Gobierno anterior para comprar títulos bajo ley argentina y que vienen presionando permanentemente para salir".

Pese a ello, el presidente de la autoridad monetaria añadió: " Esperamos que por el cambio de expectativas, se desaceleren. Que bajen y se aproximen al tipo de cambio oficial ".

CEPO cambiario

En otro tramo de la entrevista, Pesce aseguró que " el FMI no ha planteado que levantemos el cepo ". Y explicó que "es necesario en esta coyuntura".

"Ojalá la Argentina exporte 100.000 millones de dólares por año y no sean necesarios los controles cambiarios", deseó.

INFLACIÓN Y DÉFICIT FISCAL

Por último, el presidente del Central también se refirió ayer a las perspectivas inflacionarias para el corriente año y marcó la importancia de reducir el déficit fiscal.

Sobre el primer punto, dijo: "Estamos previendo una desaceleración inflacionaria. Buscamos reducir la inflación, pero según nuestras estimaciones el año pasado el salario le ganó por poco, pero le ganó a la inflación". Y si bien dijo no querer conjeturar respecto del dato de inflación de enero , que dará a conocer el Indec la semana próxima, marcó: "Creo que va a ser menos del 4%".