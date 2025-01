Acuerdo con el FMI, el gatillo para una nueva caída del riesgo país

¿Por qué ahora Brasil sí y la Argentina no? El comienzo del 2025 marcó una mejor performance del país vecino especialmente en el mercado accionario. Recién esta semana el riesgo país de la Argentina está cediendo -los bonos subiendo- y ayer hubo otra caída de 2% a 611 puntos. ¿Cómo sigue?

Un positivo informe del Bank of America ayer sobre la Argentina resaltaba al acuerdo con el FMI y al retorno a los mercados de crédito internacionales como los disparadores de nuevas subas.

"La debilidad acumulada en lo que va de año ofrece un nivel de entrada atractivo. Recomendamos comprar el GD30 tras la reciente corrección de los precios de los bonos, que creemos que se debe principalmente a la toma de ganancias tras el fuerte repunte de 2024", destacó BofA.

La desmentida de Caputo a un informe previo del BofA apunta a detonar cualquier indicio acerca de que un acuerdo con el FMI podría romper la estabilidad cambiaria actual. Lo mismo para después de las elecciones legislativas.

Resulta clave entonces el estado de las negociaciones con el staff del FMI. Ayer el ministro Caputo salió a desmentir versiones circulantes sobre el entendimiento con un posteo en la red social X: "Nada de lo que se está diciendo sobre el acuerdo con el Fondo es correcto. Difícil errarle en todo, pero lo están logrando!".

El titular del Palacio de Hacienda apuntó contra un informe anterior del BofA pero también a ex funcionarios del organismo que se referían a las condiciones que traería aparejado el nuevo entendimiento.

Los riesgos para la apuesta a los bonos argentinos son obviamente los retrasos con el FMI, un bajo financiamiento inicial, un bajo nivel de reservas internacionales, la apreciación real del peso, las elecciones y la posible sequía.

Esas versiones alimentan la brecha y la demanda de dólar futuro en el Matba-Rofex y por ello la decisión desde el Ministerio de Economía de desactivarlas. Las contratos a futuro ayer finalmente cedieron hasta 4 pesos con el fin de abril operándose a $ 1108.

Rendimientos

"Con las buenas noticias sobre el programa del FMI, creemos que los rendimientos podrían caer al 9,5% (~5 puntos porcentuales de suba)" destaca el BofA en el informe de ayer.

"Creemos que un programa del FMI no está totalmente descontado en los precios, ya que los inversores tienen dudas sobre el momento (antes o después de las elecciones de mitad de período) y sobre cuánto financiamiento inicial podría proporcionarse (esperamos un programa de 20.000 millones de dólares con un pago inicial de entre u$s 5000 millones a u$s 10.000 millones). También creemos que los inversores pueden estar subestimando la posibilidad de que la Argentina acepte una consolidación fiscal adicional", agrega.

Los rendimientos de los papeles argentinos siguen siendo atractivos pese a la suba de las últimas 48 horas. Atrás quedaron los temores del efecto DeepSeek en Wall Street. Un papel emblemático en la plaza local como el AL30 ofrece una tasa de retorno anual de casi 12% en dólares con una vida promedio de 2,5 años.

Una recategorización de la Argentina por el MSCI para ser "Emergente" implica recorrer un largo y sinuoso camino. EL BofA estima que puede demorar hasta 2,5 años con el levantamiento del cepo como el inicio de ese proceso.

Destruir una economía es fácil y rápido. Reconstruirla es difícil y lleva tiempo.