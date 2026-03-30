Los bonos soberanos en dólares operan este lunes con mayoría de bajas a lo largo de la curva, en una rueda condicionada por el deterioro del contexto global que impacta más en la deuda emergente. En el tramo corto, los bonares muestran caídas moderadas, con el AL29 y el AL30 que recortan levemente, mientras que en el segmento medio y largo predominan pérdidas más marcadas. En la curva de globales el comportamiento es similar, con descensos generalizados y sin drivers que logren sostener precios. En este contexto, el riesgo país sube hasta las 620 unidades, consolidando el quiebre de la zona de 600 puntos. Los ADR argentinos operan con mayoría de subas en Wall Street. El impulso es bastante generalizado y tuvo como protagonistas a las energéticas y algunos papeles industriales. Loma Negra (+3,8%), Pampa Energía (+3,7%) y Bioceres (+3,1%) encabezaron las ganancias, mientras que YPF también mostró firmeza con una suba de +3,5%, consolidando el buen momentum reciente. El sector financiero acompaña, aunque con avances algo más moderados: Supervielle (+3,2%), Banco Macro (+2,9%), BBVA (+2,1%) y Galicia (+1,9%) se movieron en terreno positivo, en una rueda donde el riesgo argentino sigue elevado pero sin generar ventas agresivas en equity. Entre las utilities y energéticas reguladas también predominó el verde, con Transportadora de Gas (+2,8%), Central Puerto (+2,6%), Telecom (+2,4%) y Edenor (+1,1%). Por su parte, MercadoLibre avanzó +1,9%, en línea con cierta recuperación del Nasdaq. El S&P Merval en dólares sube 2,1% hasta los u$s 1934,73. Es una sesión toda verde para las acciones del Panel Líder con subas de más de 4% para Aluar, Metrogas e YPF. Wall Street rebota este lunes tras las fuertes caídas de la semana pasada, en una dinámica que responde más a factores técnicos que a un cambio estructural en el escenario. El Dow Jones avanza 0,5%, el S&P 500 sube 0,3% y el Nasdaq gana 0,2%, en una rueda volátil donde el mercado intenta estabilizarse luego de haber entrado en zona de corrección. El movimiento encuentra algo de respaldo en los comentarios de Donald Trump sobre posibles negociaciones con Irán, lo que modera parcialmente el escenario de escalada. Sin embargo, el principal driver es el rebote técnico tras un período de sobreventa, con compras oportunistas en varios sectores. A esto se suma una leve compresión en las tasas de los bonos del Tesoro, que también aporta soporte. A diferencia de otras ruedas marcadas por el petróleo, el liderazgo sectorial pasa por real estate (+1,6%), seguido por materiales básicos (+1,5%) y financieras (+1,5%), lo que muestra un rebote más amplio y diversificado. También acompañan utilities (+1,2%) y consumo, mientras que energía avanza, pero sin liderar. Del otro lado, tecnología (-0,5%) e industriales (-0,5%) quedan en terreno negativo, lo que explica el menor desempeño relativo del Nasdaq.