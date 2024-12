Acciones: cuánto más valen los bancos en dólares desde que asumió Milei

La capitalización bursátil de las empresas del panel líder del Merval subió de u$s 26.662 millones antes de que asumiera Javier Milei a u$s 69.827 millones hasta hoy, lo que da que su valor se incrementó 162%, al valer u$s 43.166 millones más.

Dentro de todas estas, las que más se destacaron fueron las bancarias, que pasaron a valer u$s 15.033 millones más. La que más creció en porcentaje fue Supervielle, un 463%, al pasar de valer u$s 202 millones a u$s 1135 millones, lo que da u$s 934 millones más.

Luego le siguió Galicia, con 357%, al pasar de u$s 1934 millones a u$s 8844 millones, que da u$s 6910 millones más. En tercer puesto viene Macro, con un alza del 329%, al pasar de u$s 1308 millones a u$s 5614 millones, que da u$s 4306 millones más.

Ranking

A continuación viene el BBVA, con un alza del 305%, al pasar de u$s 886 millones a u$s 3588 millones, que da u$s 2703 millones más. Completa Valo, el Banco de Valores presidido por Juan Nápoli, que creció 153%, y pasó de u$s 118 millones a u$s 298 millones, que da un alza de u$s 180 millones.

La única acción que subió más de 300% por fuera de las bancarias fue TGN, que trepó 316%, al pasar de valer u$s 401 millones a u$s 1667 millones, que da un upside de u$s 1267 millones, según un relevamiento de Cocos Capital.

Un informe de Allaria, que lleva la firma de Guido Bizzozero, advierte que los resultados del tercer trimestre de los papeles bancarios tuvieron como común denominador la baja en la exposición al sector público, tanto por la venta de títulos y cambio en el mix, como por la menor ponderación sobre el activo, pasando del 40% al 25% en promedio.

Blanqueo

Por otro lado, los préstamos al sector privado siguen creciendo, mientras el Régimen de Regularización de Activos elevó fuertemente los depósitos en dólares, sobrepasando en octubre los niveles de 2019.

"Esperamos que los resultados del cuarto trimestre sean mejores en términos de ROE y con márgenes estables. En 2025, con una inflación en torno al 30% anual y sin expectativas de saltos cambiarios, esperamos menor volatilidad en los resultados por la contribución de intereses por títulos, menos impacto del ajuste por inflación y una mayor ponderación de los ingresos por préstamos y comisiones", señala el research.

Tasas

Para ello, recalca el paper, debería aún haber un reacomodamiento de tasas y que las líneas dirigidas a consumo e individuos traccionen el crecimiento.

"En el caso particular de Galicia, aún debe perfeccionarse la operación de compra de HSBC, lo cual generará un resultado extraordinario en el cuarto trimestre y posiblemente en el primer trimestre del año que viene, con la consecuente emisión de capital aprobada para el pago".

Luego de la disparidad y volatilidad en ROE registrada durante el 2024 en los papeles bancarios, esperan que en 2025 en promedio converjan a un 15%. Considerando las necesidades de capital para el crecimiento proyectado en créditos, suponen en Allaria un menor nivel de dividendos en 2025.

Plazos fijos

En octubre el crecimiento de depósitos fue liderado por plazo fijos (+7,3%), explicado por los Fondos Comunes de Inversión de Money Market que rebalancearon su cartera a favor de colocaciones a plazo contra las cuentas remuneradas a la vista que cayeron 8%.

En lo que respecta a las tasas de préstamos, la tendencia decreciente registrada desde fines de 2023 se frenó en septiembre. Los bancos además empezaron a crecer más en líneas de Personales, Prendarios y Tarjetas cuyas tasas son más altas.

El común denominador del trimestre fue la baja en la exposición al sector público y un aumento en la cartera de préstamos privados en pesos.