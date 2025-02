Acciones argentinas: fuerte subibaja y un dato clave que advierten en la City

Otro subibaja se impuso en el Merval. Las acciones argentinas amagaron un rebote para recuperar parte de las pérdidas previas, pero el intento fue fallido y dejó más incertidumbre respecto a la tendencia de corto plazo. Los analistas, en tanto, destacan el bajo volumen operado y esperan señales que den aire al mercado para que retome la senda alcista.

El repunte de más de 2% que marcaba el S&P Merval pasado el mediodía, tras la baja de esa misma proporción que registraba en las primeras operaciones de la jornada, dieron la esperanza de una recuperación parcial de la renta variable. Sin embargo, el índice de acciones locales terminó con un tímido avance de 0,5%.

Distinto fue el desempeño en Nueva York. Los ADR argentinos en esa plaza operaron con tono positivo y lograron sostenerlo durante la jornada, con ganancias diarias que de hasta 7% en dólares, a pesar de la volatilidad del mercado. Caso aparte fue lo ocurrido con Bioceres, que se derrumbó casi 14%, ocasionado por el balance que reportó.

Dato clave en las acciones



Pablo Repetto, líder de research de Aurum Valores, destaca el bajo volumen operado que se observa en el segmento de acciones locales desde mediados de enero, cuando arrancó la racha bajista. Desde entonces, la negociación de activos se ubica por debajo del promedio de los últimos meses y de los niveles de los períodos más alcistas.

"Un menor volumen de operaciones es indicio de que las bajas o subas de los precios de los activos pueden ser circunstanciales. Vemos un mercado en modo wait and see. Los inversores quieren tener más detalles sobre el acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario y estar seguros de que no termine teniendo sabor a poco", afirma.

De acuerdo con Repetto, es probable que la merma en los volúmenes de operaciones en el segmento de renta variable local se explique precisamente por el modo wait and see que adoptaron ahora los inversores. Ante la cautela, a la espera de mayores definiciones sobre la eventual llegada de divisas, optarían por reducir la actividad en la Bolsa.

Juan Diedrichs, de Capital Markets Argentina, también señala la caída del volumen operado tanto este miércoles como en las últimas semanas, lo que sería efecto de un "agotamiento" en el mercado, luego de tocar máximos históricos reales hace un mes y haberse anticipado a noticias positivas que efectivamente terminaron concretándose.

El analista destaca que el mercado externo tampoco ayuda, en medio de la incertidumbre por las políticas de Donald Trump. Wall Street sigue operando con volatilidad y tendencia bajista. A la vez, las tasas de los títulos de deuda del Tesoro estadounidense a 10 años repuntaron este miércoles 2,2% hasta ubicarse en 4,63%, lo que presiona a la baja a los emergentes.

Diedrichs sostiene que los inversores están a la espera de nuevos drivers que impulsen a los activos locales. Algunos de ellos son el acuerdo con el FMI, continuidad del proceso de desaceleración de la inflación, acumulación de reservas en el Banco Central, definiciones sobre los aranceles de Estados Unidos y menor presencia de fake news que generan ruido.