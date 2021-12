Depósitos en dólares: por qué suben antes de fin de año

Efecto Bienes Personales.



Así explican en la City por qué los depósitos privados en dólares comenzaron a subir, luego de descender u$s 1233 millones en los últimos dos meses.

El 10 de octubre había u$s 16.391 millones, contra u$s 15.158 millones del 10 de diciembre, último dato en la web del Banco Central.

El dato significativo que luego de caer en forma ininterrumpida desde hace un mes (el 10 de octubre había u$s 16.035 millones), por primera vez subieron, aunque apenas u$s 6 millones, pero marca un cambio de tendencia.

Argendólares

Lo que se prevé es que seguirán subiendo tímidamente, de forma de evitar el pago del 1,25% de impuesto a los bienes personales si los argendólares están en un plazo fijo o caja de ahorro.

Es común que finalizado diciembre se vea un incremento de depósitos con el objetivo de evitar el pago sobre esos fondos que estaban en efectivo.

"Sin embargo, a pesar de que se ha dado marcha atrás con el requisito de permanencia mínima de esos fondos con las reformas de este año, no hay que perder de vista que el artículo 30 del reglamento facultó a la AFIP a gravar esos depósitos cuando las variaciones operadas durante el año hicieran presumir un propósito de evasión, aunque no hay reglas claras de cómo operaría esa medida elusiva", detalla Sergio Toledo, gerente de Impuestos de S&A.

Elusión fiscal

Ejemplifica que si el depósito se constituye el 15 de diciembre hasta el 15 de enero, y durante todo el año no hay otros depósitos, podría existir una maniobra de evadir ese impuesto, pero si hubiera otros depósitos a lo largo del año, la situación sería distinta y se podría sostener esa exención.

Iván Sasovsky, socio fundador y CEO de Expansion Argentina, alerta que, con los cambios introducidos en bienes personales, que modificaban las exenciones sobre determinados activos financieros en pesos, los depósitos en dólares quedaron en la mira de la AFIP.

No obstante, hay que recordar que, siempre que los depósitos de divisas (y otros bienes alcanzados en su conjunto) no superen los mínimos no imponibles, no tendrán mayores inconvenientes.

El problema, a su juicio, es que hoy por hoy no se conoce cuál será a ciencia cierta el mínimo no imponible para 2021, ya que el proyecto que aprobó Senadores (que propone un incremento del piso) todavía no fue convalidado por Diputados.

"Ese es el motivo por el que insistimos con la necesidad de contar con parámetros que se actualicen automáticamente, ya que es muy difícil para todos elaborar planes a futuro si ni siquiera se conocen los impuestos que se pagarán a corto plazo", concluye Sasovsky.