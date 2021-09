Dólar blue debajo de $ 200: sostenerlo hasta el 14N puede costar u$s 800 millones

En el gabinete económico tachan los días que faltan hasta las cruciales elecciones legislativas del 14 de noviembre, por eso es que se fijan en mantener las aguas calmas con vistas al dólar 14N.

En realidad, tachan los días hábiles, donde el Banco Central se ve obligado a intervenir para mantener tranquilo al dólar en todas sus versiones y ponerle un piso, tanto al MEP, como al contado con liquidación, como al blue, que es el que más influye a nivel psicológico en el bolsillo de la gente.

Quién mueve más

Sin embargo, el blue mueve apenas entre u$s 4 y u$s 5 millones por día, contra entre u$s 37 y u$s 40 millones que mueve el MEP y entre u$s 40 y u$s 45 millones que mueve en promedio el CCL , según distintos operadores consultados.

El blue mueve apenas entre u$s 4 y u$s 5 millones por día, contra entre u$s 37 y u$s 40 millones que mueve el MEP y entre u$s 40 y u$s 45 millones que mueve en promedio el CCL.

Según un informe de 1816, en las dos semanas previas a las PASO, el Banco Central intervino con un promedio de u$s 20 millones por rueda por venta de títulos en dólares contra pesos como forma de mantener tranquilo al liqui, que es una suerte de hermano mayor del blue.

Por lo tanto, si siguieran con este ritmo de u$s 20 millones diarios por rueda de promedio, en los 40 días hábiles que quedan hasta las elecciones del 14 de noviembre, le insumirían u$s 800 millones al Banco Central.

Blue bajo control

"Van a usar todos los cartuchos que les haga falta para mantener al blue debajo de $ 200 hasta las elecciones", descuentan en las mesas.

"Van a usar todos los cartuchos que les haga falta para mantener al blue debajo de $ 200 hasta las elecciones", descuentan en las mesas.

El blue mercado puro, que es el mayorista, quedó $ 183 para la compra y $ 185,50 para la venta, ampliando el spread entre la punta compradora y la vendedora a máximos , cuando venía siendo de apenas $ 1, por la extrema volatilidad que se tornó por las idas y vueltas entre el presidente y la vice.

El dólar cueva, en tanto, que es el minorista, llegó a $ 5 de spread. De todos modos, debería volver a achicarse el spread esta semana, ya con menos volatilidad luego de los cambios de gabinete.