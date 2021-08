Las cinco inversiones que recomienda el gurú financiero de 21 años que es furor en las redes

Es joven, es influencer, experto en finanzas, tiene de 21 años y día a día gana más seguidores tanto en Instagram como en Youtube.

Manuel Couso es contactado a diario por jóvenes y no tan jóvenes para pedirle recomendaciones sobre acciones y bonos. Dirige Academia Merval, un espacio donde se comparte información y educación financiera así como estrategias en materia de inversión.

Actualmente, lo siguen 22 mil personas en Instagram, 5 mil en Youtube y tiene 1000 suscriptores por Whatsapp de diferentes edades que todos los días siguen sus consejos en materia de inversión .



" El fenómeno de la pandemia fue esto de mezclar la tecnología con las finanzas y por eso tienen tanto lugar los jóvenes . Donde vimos un desarrollo enorme fue en la noción de que las finanzas no son sólo para los que tienen una empresa y mucho dinero o están siempre por el Microcentro y conocen las sociedades de bolsa personalmente", destacó Couso.

"Lo que se vivió a partir de la pandemia fue esto de invertir desde el celular y la casa e invertir $ 100, $ 500 o $ 1000. Potenció esta misión de acercar las inversiones a toda la gente. Esto de que hoy se puede invertir desde $ 1500 y probar. Eso es super valioso en términos del trabajo que hicieron las sociedades de bolsa, la CNV y demás", graficó.

"A nosotros eso nos sirvió muchísimo porque a la hora de decirle a una persona que puede probar con mil pesos es algo que lo deja super tranquilo porque puede probar la experiencia", agregó.

Inversiones en activos argentinos





A diferencia de muchos otros expertos que hoy no apuestan al mercado local, Couso hoy lo privilegia por sobre el internacional y las criptomonedas.

Para el experto en finanzas, tanto las acciones de empresas locales como los títulos públicos argentinos tienen potencial de suba en el mediano plazo.



"Veo mucho más upside en el mercado local que en el internacional, lo cual no significa que no diversifiquemos y que una parte de la cartera no la tengamos en el mercado de afuera, pero hoy estamos concentrando la mayor parte de posiciones en bonos argentinos y empresas argentinas", destacó Couso.

Por otro lado, aunque en el pasado invirtió en criptomonedas actualmente no ve una oportunidad en el sector.

"Sin dudas blockchain va a formar parte de mi cartera de inversión a largo plazo pero todavía estoy esperando a ver el escenario un poco más claro. Hay activos importantes y empresas que están desarrollando blockchain pero hoy en criptomonedas todavía no estoy viendo una oportunidad", concluyó.

Top Five

En diálogo con El Cronista, Couso destacó: "Nos centramos mucho en el mercado local porque creemos que tiene mucho para crecer", al ser consultado acerca de sus inversiones personales.

Al respecto, el director de Academia Merval destacó que su cartera la tiene divida entre acciones y bonos argentinos, y sólo invierte "algo" en el mercado internacional.

En particular, su portafolio esta compuesto por:

Una posición importante en AL30

Otra inversión grande en TGN, Banco macro y Transener

También apuesta a obligaciones negociables de Panamerican Energy

Y tiene otra porción de su cartera dedicada a Obligaciones Negociables de Pampa Energía

"Y algo en el ETF del SP500", según sus propias palabras.