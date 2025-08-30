Alerta dólar: este es el nuevo precio que ahora anticipan las cuevas virtuales

En la última ronda del mes, el dólar oficial sumó otros $ 15 para cerrar a $ 1320 para la compra y $ 1360 para la venta. El tipo de cambio anotó un incremento de $ 25 en la semana, a falta de pocos días para la elección bonaerense, y en medio de un escenario de convulsionado desde el punto de vista político.

El dólar blue, en tanto, bajó $ 5 el viernes y cerró a $ 1325 para la compra y $ 1345 para la venta.

Por su parte, las cuevas virtuales y exchanges cripto operan precios que hoy se encuentran por encima de las cotizaciones anteriores.

En las plataformas digitales en línea se negocia la compraventa de stablecoins, también conocidas como dólar cripto, y que muchos ven como una versión digital del tradicional dólar blue. No obstante, su precio actual suele ubicarse en un intermedio entre el informal, el MEP y el oficial.

Las stablecoins que más se usan en la Argentina son las que siguen el valor del dólar en una relación 1 a 1, como USDT o DAI. Gracias a esto, representan una opción digital de fácil adopción para dolarizar los ahorros.

Muchos ahorristas creen que las cotizaciones de las stablecoins son un termómetro clave a seguir, dado que anticipa los movimientos futuros del tipo de cambio, sobre todo del dólar blue, en el país. A continuación, los detalles.

Dólar cripto: el nuevo precio en los exchanges

El dólar cripto USDT cotiza este sábado a $ 1374 en el popular exchange Binance, alrededor de las 9 hs.

De esta manera, el precio del dólar cripto se ubica por encima del dólar oficial ($ 1.360), el MEP ($ 1.308) y el dólar blue ($ 1.345).

Los valores varían entre distintos exchanges o cuevas virtuales y, según señala CriptoYa, las cotizaciones pueden estar entre los $ 1.370 y los $ 1.390.

Chau dólar blue: este es el dólar digital que más se usa

USDT (Tether) es, hoy en día, la stablecoin más aceptada del mercado cripto, además de ser la que goza de un mayor nivel de comercialización entre los ahorristas en la Argentina. De hecho, su volumen se encuentra incluso por encima de Bitcoin y Ethereum.

Se puede comprar el "dólar cripto" USDT en cualquier cantidad y momento del día, además de que mantiene una relación 1:1 con el dólar. Por eso, son varios los analistas que consideran que su cotización refleja la demanda real y la confianza en el dólar como una moneda más estable y fiable en comparación con el peso argentino.

Hay que tener en cuenta que, en ocasiones como elecciones y otros eventos significativos que ocurrieron cuando el mercado del dólar blue está cerrado, los movimientos de stablecoins como USDT y DAI anticiparon lo que ocurriría con la cotización del dólar blue.