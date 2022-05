Twitter: Elon Musk consigue u$s 7000 millones en nuevos fondos de Binance, Larry Ellison y Sequoia

Elon Musk ha conseguido u$s 7140 millones de financiación para su compra de Twitter (u$s 44.000 millones), de inversores que incluyen al cofundador de Oracle, Larry Ellison, el exchange de criptomonedas Binance y las compañías de gestión de activos Fidelity, Brookfield y Sequoia Capital.

Con los nuevos compromisos de financiación, Musk reducirá a la mitad (en u$s 6250 millones) el préstamo de margen que ha tomado con un grupo de prestamistas, y aumentará la porción de capital total a u$s 27.250 millones [desde los u$s 21.000 millones que había prometido inicialmente]. El resto del precio de compra se pagará con deuda obtenida de bancos.

El director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, le dijo al Financial Times que su exchange le ofrecerá a Elon Musk un apoyo casi incondicional para su adquisición de Twitter, tras un rápido acuerdo que dejó a las partes poco tiempo para discutir los detalles. "Es más bien un cheque en blanco", dijo Zhao después de comprometer u$s 500 millones para el acuerdo de Musk.

Del chiste a la compra: cómo Elon Musk se quedó con Twitter en apenas 12 días



El jefe de Tesla se ha esforzado en asegurar el apoyo externo para unirse a su audaz oferta por la plataforma de redes sociales, incluso cuando las empresas tradicionales de capital privado que participan en compras apalancadas han evitado en gran medida la transacción.

El acuerdo transformaría a Musk, un autodeclarado "absolutista de la libertad de expresión" con casi 91 millones de seguidores en Twitter, en un barón de las redes sociales con el control sobre cómo millones de personas obtienen noticias e información.

Las acciones de Twitter subieron casi un 2% en las operaciones previas a la comercialización, hasta superar los u$s 50 dólares. Pero el precio de las acciones se ha mantenido constantemente por debajo de la oferta de u$s 54,20 por acción hecha por Musk, ya que los inversores temían que no puediera completar el acuerdo. El empresario tendría que pagar u$s 1000 millones si abandona la operación.

El mayor respaldo a su compra procede de Ellison, que también forma parte del consejo de administración de Tesla y aporta u$s 1000 millones a la operación de Twitter. La empresa de capital riesgo Sequoia aporta u$s 800 millones, mientras que la empresa de inversión tecnológica con sede en Dubai, Vy Capital, aporta u$s 700 millones.

Zhao, jefe de Binance, añadió que su inversión se produjo en poco más de una semana, con poca discusión sobre los planes para Twitter. "Nosotros, a través de nuestros amigos, escuchamos que [Musk] estaba buscando inversores externos, y ¿estamos interesados? Inmediatamente dijimos que sí", dijo. "Él no tenía un plan para Twitter. No hay, como, un plan de negocios. Así que no fue ese tipo de discusión".

El príncipe saudí Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Alsaud, que ya es inversor en Twitter, aportará 35 millones de acciones, que al precio de la oferta equivale a una participación de u$s 1900 millones.

Inminente compra: Twitter cada vez más cerca de llegar a un acuerdo con Elon Musk por u$s 43.000 millones



"Me alegro de conectar contigo, mi 'nuevo' amigo @elonmusk", escribió el príncipe saudí en Twitter. "Creo que serás un excelente líder para que @Twitter impulse y maximice su gran potencial".

Esto representa un giro para el príncipe Alwaleed, que inicialmente había rechazado la oferta de adquisición de Musk cuando se reveló el mes pasado, diciendo que no creía que la oferta "se acercara al valor intrínseco de Twitter dadas sus perspectivas de crecimiento".

Musk también reveló que está trabajando para atraer a más inversores de capital, incluido el multimillonario cofundador de Twitter, Jack Dorsey, dando a los actuales accionistas la opción de contribuir con sus acciones a la compra. Añadió en la presentación que cualquier contribución adicional puede reemplazar parte de los compromisos de financiación previamente acordados.

Elon Musk preguntó en twitter si debía vender las acciones de Tesla y la reacción fue increíble: qué pasó

El grupo de inversores que respalda la oferta de Musk no incluye a muchos grupos de capital privado, que mantuvieron conversaciones con el empresario sudafricano, según personas informadas del asunto.

Dos ejecutivos de capital privado dijeron que decidieron quedarse fuera de la oferta de Twitter después de determinar que sería difícil para ellos ejercer influencia sobre el inconformista empresario resptecto a la dirección de la empresa.

Musk ha afirmado que "desbloqueará" el potencial de Twitter para ser "la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo", indicando que tiene la intención de flexibilizar sus políticas de moderación de contenidos, en un esfuerzo por reducir la toxicidad y el abuso en el sitio.

En las últimas semanas, Twitter ha escrito a los anunciantes para decirles que la empresa sigue comprometida a garantizar que sus anuncios no se coloquen junto a contenidos dañinos u ofensivos, en medio de la creciente preocupación de que la adquisición de Musk perjudique su negocio publicitario de u$s 4500 millones al año.

Musk también parece estar en curso de colisión con los reguladores y políticos de todo el mundo. El comisario de la Unión Europea para el mercado interior, Thierry Breton, le dijo al FT que Twitter, bajo la propiedad de Musk, debe cumplir con la moderación de las redes sociales de Bruselas, o arriesgarse a fuertes multas, incluso una prohibición.