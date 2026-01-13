Twitter (X) sufrió una caída que afectó a miles de usuarios, especialmente en Argentina y otros países de la región. La interrupción provocó dificultades para cargar posteos, enviar mensajes y acceder a funciones básicas de la plataforma.

Según los primeros reportes, el problema comenzó cerca de las 15 horas España y se extendió de forma rápida. Muchos usuarios encontraron mensajes de error al intentar actualizar el inicio.

Hasta el momento, la empresa no emitió un comunicado oficial explicando las causas de la interrupción del servicio.

¿Se cayó Twitter (X)?

La caída de Twitter (X) fue reportada de forma masiva en plataformas de monitoreo de servicios digitales. En sitios como Downdetector se multiplicaron las quejas.

Los usuarios indicaron que no podían cargar posteos ni visualizar contenidos recientes. También se registraron fallas para enviar mensajes directos.

La página principal mostró el mensaje: “Los posts no están cargando en este momento”, lo que confirmó la interrupción del servicio.

A qué usuarios afectó la caída del servicio

La caída de Twitter (X) afectó usuarios de todo el mundo. Miles de cuentas registraron errores de acceso y problemas de funcionamiento general. La imposibilidad de usar funciones básicas generó preocupación.

En Downdetector, los picos de reportes coincidieron con el horario de mayor actividad en la red social.

Cuándo vuelve a funcionar X

Por ahora, no existe una estimación oficial sobre cuándo volverá a funcionar Twitter (X) con normalidad. La empresa no confirmó horarios.

Especialistas señalaron posibles fallas técnicas en los servidores o tareas de mantenimiento no anunciadas. Ambas causas suelen generar interrupciones temporales.

En la mayoría de episodios similares, el servicio se restablece en el mismo día, aunque depende de la magnitud del problema.