Se cayó X (ex Twitter) a nivel mundial: miles de usuarios reportaron fallas para acceder a la plataforma. Foto: Shutterstock

Este martes al mediodía, X (ex Twitter) reportó fallas masivas a nivel mundial para entrar a la plataforma. Justamente, miles de usuarios reportaron que no pudieron ingresar a sus cuentas, lo cual generó desconcierto.

Desde la página Downdetector informaron que las fallas comenzaron a las 11:51. Entre los problemas más reportados, destacaba la conexión al servidor, junto con errores dentro del sitio web y la misma aplicación móvil.

¿Cuáles son las fallas dentro de X, ex Twitter?

En las últimas horas, los twitteros informaron que tenían inconvenientes para entrar a la aplicación. En muchos casos, el mismo navegador indicaba que había una falta de conexión con el servidor.

Otros, en cambio, lograron entrar a la plataforma pero no lograban visualizar ningún contenido de las personas a quienes seguían. “Algo salió mal. Intenta recargar”, era el mensaje de error que aparecía dentro de la app de Elon Musk.

Se cayó X (ex Twitter) a nivel mundial: miles de usuarios reportaron fallas para acceder a la plataforma. Foto: X

Entre las fallas más reportadas por las personas, el 41 % tenía que ver con la conexión del servidor. Además, un 34 % indicó que la página web no estaba funcionando; y el 25 % restante afirmó que los dispositivos móviles también fueron parte de la falla masiva.

¿Qué hacer si falla Twitter?

Cuando X u otra red social presenta fallas, lo más recomendable es consultar sitios como Downdetector o Down for Everyone or Just Me. Estas plataformas permiten verificar si la interrupción es un problema propio del usuario, si afecta solo a una región o si se trata de una caída global.

En ocasiones, el inconveniente puede estar relacionado con el proveedor de Internet, aunque en situaciones como esta resulta evidente que el origen está en la propia red social de Musk y que el fallo impacta a usuarios de todo el mundo.