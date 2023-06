Los republicanos cierran filas mientras Trump se prepara para declarar otra vez en la Justicia

Los aliados de Donald Trump se unieron en su defensa días antes de que el expresidente se entregue a las autoridades por cargos penales, en medio de crecientes tensiones políticas por lo que se perfila como una larga batalla legal durante la próxima campaña electoral estadounidense.

Se espera que Trump comparezca este martes en Miami (Florida) . Se declarará inocente de 37 cargos penales en relación con su supuesta posesión de material sensible tras su salida de la Casa Blanca en 2021.

Los cargos van desde violar la Ley de Espionaje con la retención intencionada de información de defensa nacional sin autorización, hasta conspiración para obstruir la Justicia y hacer declaraciones falsas.

Muchos republicanos han seguido respaldándolo. El domingo, Lindsey Graham, senador republicano por Carolina del Sur y uno de los principales halcones de la defensa en el Capitolio, dijo que Trump tenía "cargos de más".

Trump suma problemas: deberá presentarse en la Justicia por nueva causa que lo complica



"El presidente Trump tendrá su día en el tribunal, pero los cargos de espionaje son absolutamente ridículos", dijo en una entrevista con ABC News. "Él no difundió, filtró o proporcionó información a una potencia extranjera o a una organización de noticias para dañar a este país. No es un espía".

El congresista Jim Jordan, de Ohio, dijo en CNN que la acusación es "de lo más político que hay" y representa una "afrenta al Estado de Derecho".

La acusación presentada el viernes por el abogado especial Jack Smith conmocionó al sistema político estadounidense. Ha propulsado los problemas legales de Trump y las dudas sobre su idoneidad para el máximo cargo en la agenda electoral de 2024. También supone una nueva prueba para la democracia estadounidense que se seguirá de cerca en todo el mundo.

El tumultuoso mandato de Trump tuvo como broche final un intento fallido de anular los resultados de las elecciones de 2020, que desembocó en el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio por parte de sus militantes. Ha habido preocupación por una mayor violencia política desde que los agentes federales registraron la mansión del expresidente en Mar-a-Lago para incautar documentos clasificados, la base de esta causa, en agosto.

"Hemos llegado a una fase de guerra", tuiteó el viernes Andy Biggs, legislador republicano por Arizona.

No todos los republicanos han salido en defensa del expresidente. Asa Hutchinson, exgobernador de Arkansas y precandidato a la presidencia en 2024, le pidió a Trump que abandone la carrera tras su segunda imputación.

Con o sin Trump, el colapso de Estados Unidos podría ser inevitable



El propio exfiscal general de Trump, Bill Barr, dijo el domingo que el expresidente "no es una víctima". "Si incluso la mitad de esto es cierto, está frito", le dijo a Fox News. "Es una acusación muy detallada y es muy, muy condenatoria".

El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, que anunció la semana pasada que se une a la carrera de 2024, llegó a una conclusión similar.

"La cuestión más importante para nuestro país es, ¿es este el tipo de conducta que queremos de alguien que quiere ser presidente de Estados Unidos?". dijo Christie a la CNN.

El peligro acechante de un regreso de Donald Trump

Subrayando la aguda división política sobre la acusación contra Trump, dos nuevas encuestas mostraron a los estadounidenses igualmente divididos sobre la decisión del Departamento de Justicia. Según un sondeo de ABC News/Ipsos publicado el domingo, el 48% de los estadounidenses pensaba que Trump debería haber sido acusado de un delito, frente al 35% que opinaba que no . Los encuestados estaban igualmente divididos sobre si el expresidente debería suspender su candidatura a la Casa Blanca.

Otra encuesta de CBS News publicada el domingo mostró que entre los probables votantes de las primarias republicanas, a la mayoría le preocupa que la acusación tuviera "motivaciones políticas" en lugar de ser un riesgo para la seguridad nacional.

De los votantes de las primarias republicanas, el 61% dijo que la acusación federal no cambiaría su opinión sobre Trump , mientras que el 14% dijo que cambiaría su opinión para mejor. Para sólo el 7% había cambiado su opinión a peor.

Donald Trump fue declarado culpable de abuso sexual: ¿cuál es el futuro del expresidente?

Trump se ha mostrado hasta ahora desafiante ante las acusaciones, calificándolas como " uno de los abusos de poder más horribles de la historia de nuestro país ", dijo el sábado en su primera aparición desde la imputación. En un acto celebrado en Georgia, también se jactó de que las acusaciones habían impulsado no sólo sus cifras en las encuestas, sino también la recaudación de fondos.

" Le estamos dando una paliza a Joe Biden . Por eso lo están haciendo", dijo. "Si no lo estuviera no habría caza de brujas, no habría acusación".

Más tarde le dijo a Politico en una entrevista que seguiría aspirando a la presidencia aunque fuera condenado. "Nunca lo dejaré", dijo.