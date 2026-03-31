Los bancos centrales extranjeros recortaron sus tenencias de bonos del Tesoro en la Reserva Federal de Nueva York hasta el nivel más bajo desde 2012, a medida que los países venden deuda del gobierno estadounidense para sostener sus economías y monedas tras la guerra con Irán. El valor de los Treasuries mantenidos en custodia en la Fed de Nueva York por instituciones oficiales —un grupo compuesto en su mayoría por bancos centrales, pero que también incluye gobiernos e instituciones internacionales— cayó en u$s 82.000 millones desde el 25 de febrero, hasta u$s 2,7 billones, según datos de la Fed. La caída de estas tenencias desde que comenzó la guerra hace un mes refleja cómo el salto en los precios de la energía provocado por el cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán, una vía clave, alteró las finanzas de los países dependientes de las importaciones de petróleo, al tiempo que fortaleció al dólar de forma generalizada. También ocurre en un momento en que algunos bancos centrales han intervenido en los mercados cambiarios para sostener sus monedas, una maniobra que suele implicar la venta de dólares. “El sector oficial extranjero está vendiendo Treasuries”, señaló Meghan Swiber, estratega de tasas de EE.UU. en Bank of America. Brad Setser, investigador senior del Council on Foreign Relations especializado en las tenencias extranjeras de Treasuries, sostuvo que importadores de petróleo como Turquía, India y Tailandia probablemente estén entre los que venden estos bonos, ya que enfrentan mayores costos por el crudo, que está denominado en dólares. El banco central de Turquía vendió u$s 22.000 millones en valores gubernamentales extranjeros de sus reservas en moneda extranjera desde el 27 de febrero, el día previo al inicio de los ataques contra Irán, según datos oficiales. Setser indicó que una parte significativa de esos activos probablemente eran Treasuries. Datos separados de los bancos centrales de Tailandia e India muestran que se han vendido reservas en divisas desde el inicio de la guerra en Irán, aunque no está claro si se trata de Treasuries o de depósitos en dólares. “Varios países no quieren que sus monedas se debiliten aún más porque eso encarece el precio del petróleo en moneda local, lo que implica más subsidios fiscales o mayor presión sobre los hogares. De ahí la decisión generalizada de intervenir en el mercado cambiario para limitar la depreciación y el aumento del precio del petróleo en moneda local”, explicó Setser. Swiber, de Bank of America, señaló que los países exportadores de petróleo de Medio Oriente también podrían estar vendiendo estos activos para compensar ingresos, aunque representan una porción menor del total de tenedores de Treasuries. Los bonos del Tesoro estadounidense son el principal activo de reserva para los bancos centrales globales, dado que el mercado de u$s 30 billones es el más grande y profundo del mundo. Los bancos centrales extranjeros están vendiendo bonos del Tesoro estadounidense en un momento en que el mercado ya enfrenta presiones, ya que los inversores temen que el conflicto en Medio Oriente impulse la inflación. Esto llevó a que los rendimientos de los Treasuries a dos y diez años suban este mes al mayor ritmo desde 2024, elevando los costos de financiamiento tanto para el gobierno como para empresas y hogares. Algunos inversores señalaron que las tenencias de Treasuries de los bancos centrales extranjeros suelen caer cuando el dólar se fortalece —ya que buscan reequilibrar sus carteras y defender sus monedas—, aunque otros indicaron que los datos podrían reflejar que están utilizando fondos en medio de la volatilidad del mercado. Los datos sugieren que los tenedores oficiales extranjeros podrían estar “llenando el cofre de guerra” al liquidar Treasuries, según Stephen Jones, director de inversiones de Aegon Asset Management. “Están usando ahorros para tiempos difíciles”. Los analistas también señalaron que parte de las tenencias podría haber sido trasladada a otros custodios fuera de la Fed de Nueva York, en lugar de haber sido vendida directamente. Sin embargo, las ventas registradas en los datos de la Fed siguen siendo relevantes, especialmente considerando que el mercado de Treasuries prácticamente se triplicó desde 2012, cuando la Fed había registrado un nivel similar de ventas, indicó Swiber. Las tenencias oficiales extranjeras de Treasuries en la Fed han disminuido en los últimos años, a medida que los administradores de reservas diversifican fuera del dólar. Esto ha convertido a los inversores privados extranjeros en una parte cada vez más importante del mercado. Las ventas recientes “reflejan una tendencia más amplia: los gestores de reservas y las cuentas oficiales están diversificándose fuera de los Treasuries”, concluyó Swiber.