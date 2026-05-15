Lubetkin afirmó que el gobierno trabaja para concretar la reunión del presidente Yamandú Orsi con Donald Trump y cerrar las visitas a Japón, India y varios países de Europa, en 2026 y 2027. El ministro de Relaciones Exteriores aseguró que “la voluntad de un encuentro entre el presidente Orsi y el presidente Trump existe”, pero que “es un problema de agendas” que tienen ambos mandatarios. El canciller expresó la expectativa de que el encuentro pueda realizarse “en los próximos meses en Washington” durante una visita del mandatario uruguayo a Estados Unidos. Lubetkin dijo que se procura cerrar la visita a Japón, que “tenemos una presión notable”, además un conjunto de países europeos e India durante 2026 y 2027. Son “temas absolutamente estratégicos” y “grandes nudos que están todos juntos y que van a pintar un país completamente diferente”, señaló el jerarca. En enero, el gobierno uruguayo aceptó la invitación de Japón para que Orsi realice una visita oficial a ese país. La propuesta fue realizada por el ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Japón, Horii Iwao, quien estuvo de visita en Uruguay. El canciller también se refirió al reciente anuncio de prohibición de la Unión Europea a la importación de carnes desde Brasil a partir de setiembre y el eventual impacto en Uruguay. “Hay que estar atentos”, sostuvo. Explicó que se debe comprobar, entender y ver qué harán los brasileños. Pidió analizar el tema con cuidado con todos los elementos y ver el desarrollo de la situación. Aseguró que hay que tener una visión a largo plazo.