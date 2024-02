Tensión en la OTAN: creen que Putin podría atacar algún país de la alianza en los próximos años

Las nuevas evaluaciones de la capacidades militares de Rusia y sus amenazas a la seguridad de la OTAN han provocado un aumento de las advertencias de los gobiernos occidentales y de la presión para invertir más en defensa.

" Vivimos tiempos realmente peligrosos [y] en un momento en el que un conflicto a gran escala es más probable de lo que ha sido en la historia reciente", declaró un oficial de la inteligencia militar británica.

La "intención belicosa" de Rusia "sigue ahí", afirmó un segundo funcionario de defensa británico. "Sus fuerzas terrestres se han degradado en Ucrania, pero su fuerza aérea y su armada están prácticamente intactas, y Rusia sigue siendo una potencia nuclear de primer orden".

Esa advertencia sobrevuela la Conferencia de Seguridad de Munich, una reunión anual de expertos y funcionarios de seguridad, militares y de inteligencia que comienza este viernes y que ofrece una foto del panorama mundial de la defensa en un momento de inestabilidad sin precedentes.

Uno de los motivos de alarma de los funcionarios occidentales es la reactivación por parte de Rusia de su maquinaria industrial de defensa durante el pasado año, que se produjo a una velocidad que muchos occidentales habían considerado imposible.

Rusia fabricó 4 millones de proyectiles de artillería y varios centenares de tanques durante el año. Este año reclutará otros 400.000 hombres sin recurrir a una movilización masiva, según prevén las autoridades ucranianas.

Al mismo tiempo, el propio futuro de la OTAN se ha puesto en duda ante la perspectiva del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Hace unas semanas, Trump dijo que "animaría" a Rusia a atacar a cualquier miembro de la OTAN que no alcanzara el objetivo de gasto en defensa de la alianza de 2% del PBI.

Los países europeos de la OTAN han aumentado su gasto en defensa en torno a un tercio en la última década, y algunos de ellos de forma significativa desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.

Aunque el ejército ruso está fuertemente desplegado en Ucrania y ha sufrido enormes pérdidas durante dos años de conflicto, la mayoría de los funcionarios occidentales esperan que pueda reconstituir sus fuerzas en un plazo de cinco a seis años.

"Sabemos que los adversarios siempre están buscando nuevas formas de hacer la guerra", declaró el jueves a la prensa el Secretario de Defensa británico, Grant Shapps. "Por eso tenemos que estar preparados. Por eso tenemos que estar preparados".

Otros funcionarios de defensa occidentales han lanzado en las últimas semanas un número sin precedentes de advertencias públicas sobre la posibilidad de un conflicto más amplio en Europa con una Rusia más confiada y rearmada.

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, dijo hace dos semanas que Rusia podría poner a prueba la cláusula de defensa mutua de la OTAN "en un plazo de tres a cinco años". Esta declaración sigue a advertencias similares realizadas por funcionarios de Suecia, Reino Unido, Rumanía, Alemania y altos cargos de la propia OTAN desde principios de año.

" Vamos a tener que hacernos a la idea de que es realista que [el presidente ruso Vladimir] Putin [ataque a un país de la OTAN en un plazo de cinco a ocho años] ", declaró Marie-Agnes Strack-Zimmermann, presidenta de la comisión de defensa del Parlamento alemán. Este hombre está impulsado por un tipo de imperialismo que no creíamos que pudiera existir en el Siglo XXI".



"Es una amenaza creíble y tenemos que estar preparados para ello", declaró un alto diplomático de la OTAN sobre las advertencias de un posible ataque ruso contra un miembro de la alianza. "No me parecen fantasiosas esas predicciones... No podemos permitirnos el lujo de pensar que Rusia se detendrá en Ucrania ".

Un alto funcionario europeo llegó a decir que la "intención y capacidad" de Rusia de atacar a un país de la OTAN antes del final de la década era "bastante consensuada" dentro de la alianza militar liderada por Estados Unidos. "La oportunidad es la única variable", afirmó el funcionario.

Los funcionarios dijeron que una de las razones de las advertencias funestas era preparar a las sociedades para el peligro potencial y garantizar que la infraestructura civil estuviera preparada para las posibles consecuencias.

Eso incluye garantizar que los suministros y reservas nacionales de energía sean lo suficientemente resistentes, que las redes de comunicaciones sean seguras y puedan funcionar correctamente en caso de guerra, y que las infraestructuras críticas, incluidas las carreteras y los ferrocarriles, puedan soportar la gran cantidad de material militar que sería necesario transportar por Europa.

El Mando Conjunto de Apoyo y Habilitación de la OTAN, un centro de mando de la alianza con sede en la ciudad de Ulm, al sur de Alemania, está elaborando planes sobre cómo se desplegarían las fuerzas militares de la OTAN por Europa y cómo se sostendrían y reforzarían en caso de conflicto, según informaron fuentes oficiales.

Este proceso se basará en las lecciones aprendidas en el ejercicio Steadfast Defender, que simula un conflicto a gran escala con un enemigo al este de la OTAN, los mayores ejercicios militares de este tipo en la historia de la alianza desde la guerra fría.

El almirante Rob Bauer, que dirige el comité de la OTAN que asesora sobre la estrategia militar de la alianza, afirmó que el ejercicio consistía en "prepararse para un conflicto con Rusia".

El general Sir Patrick Sanders, jefe saliente del Ejército británico, advirtió que la población británica debía estar preparada para luchar en una posible guerra con Rusia. Los ciudadanos británicos deberían estar "entrenados y equipados" para luchar, porque Moscú planeaba "derrotar nuestro sistema y forma de vida", dijo Sanders en un discurso el mes pasado.

Tales advertencias no eran un intento de sembrar el pánico, dijo el primer funcionario de los servicios de inteligencia británicos. Las advertencias, dijo, "son para que estemos prevenidos, ya que a menudo hay un período muy corto entre ser advertido y estar en una crisis".

Un alto funcionario ucraniano dijo que Kiev tenía "información sólida" de que Putin estaba preparando una guerra contra los países bálticos. "Putin no puede parar".

Sin embargo, algunos miembros de la alianza se muestran escépticos sobre la intención del presidente ruso de atacar a un miembro de la OTAN. "Consideramos que se toma en serio nuestro compromiso del artículo 5 [que establece que un ataque a un miembro representa un ataque a todos los países de la organización] y que no quiere entrar en guerra con la OTAN", declaró un alto funcionario de defensa estadounidense.

Putin ha dicho que el colapso de la Unión Soviética fue la mayor catástrofe geopolítica del Siglo XX, y ha hecho repetidas declaraciones sobre el deseo de Moscú de proteger a las poblaciones de habla rusa fuera de sus fronteras. Ese argumento fue uno de los muchos esgrimidos por el Kremlin para apoyar su guerra contra Ucrania.

El servicio de inteligencia exterior de Estonia dijo la semana pasada que Rusia tenía la intención de duplicar el número de sus tropas estacionadas a lo largo de su frontera con los países bálticos y Finlandia, una medida que podría presagiar un posible conflicto militar con la OTAN en la próxima década. "Putin hace todo lo que dice. Y lo único que puede detenerlo es una política de fuerza", afirmó Christoph Heusgen, exasesor de asuntos exteriores de la canciller alemana Angela Merkel durante muchos años, y ahora director de la Conferencia de Seguridad de Múnich. "Es lo único que entiende".