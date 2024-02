Taylor Swift, el insólito nuevo objetivo de Trump y la derecha de EE.UU.

Los aliados políticos de Donald Trump y los medios conservadores han lanzado una ofensiva retórica conspirativa contra Taylor Swift, enfrentándose a la estrella del pop más famosa del mundo por t emor a que pueda influir en las elecciones de 2024 a favor de Joe Biden .

Los ataques de la derecha contra Swift se han intensificado drásticamente en los últimos días, convirtiendo a uno de los símbolos culturales más exitosos de Estados Unidos en un objetivo central de la guerra cultural-política del país.

Un desencadenante aparente del fanatismo del movimiento Make America Great Again de Trump fue la decisión de Swift el domingo de festejar, abrazar y besar a su novio Travis Kelce en el campo en Baltimore después de que su equipo de fútbol americano, los Kansas City Chiefs, consiguiera un puesto en el Super Bowl de esta temporada.

El lunes apareció un artículo del New York Times en el que se sugería que Swift era el "mayor y más influyente objetivo de apoyo" para la campaña de reelección de Biden.

Entre las acusaciones lanzadas contra Swift por algunos aliados de Trump estaba la acusación de que forma parte de un complot -en el que también está implicada la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL)- para mantener a Biden en la Casa Blanca.

"Me pregunto quién va a ganar el Super Bowl el mes que viene", escribió en X Vivek Ramaswamy, un inversor en biotecnología que se presentó a la candidatura presidencial republicana pero que ahora respalda a Trump. "Me pregunto si este otoño habrá un respaldo presidencial importante por parte de una pareja artificialmente apuntalada culturalmente".

Aunque la música y las actuaciones de Swift no se han considerado especialmente políticas, en el pasado se ha alineado con los demócratas, citando su defensa de los derechos de la mujer y su oposición a la supremacía blanca. También ha instado a sus seguidores, en su mayoría jóvenes y mujeres, a votar en las elecciones.

Apoyó al candidato demócrata en la carrera por el Senado de Tennessee en 2018, y a Biden en las elecciones generales de 2020, y en su documental Miss Americana 2020 dijo que estaba "triste" por no haberse declarado en contra de Trump en 2016.

Trump no ha realizado comentarios sobre Swift recientemente, pero sus colaboradores se apresuraron a burlarse tanto de la estrella del pop como de Biden.

"Lo están llamando su Hail Mary pass [un pase de fútbol americano muy largo, que se suele hacer en momentos de desesperación] para arrastrar a Biden hasta la línea de meta", dijo Karoline Leavitt, vocera de la campaña del expresidente para 2024, a un locutor de radio conservador.

"Esta mujer hizo carrera escribiendo canciones sobre elegir al hombre equivocado. No deberíamos confiar en ella para elegir al hombre equivocado en estas elecciones presidenciales", agregó Leavitt.

Otros ataques se dirigieron tanto a los fans de Swift como a la cantante.

"La están elevando a ídolo, a idolatría", dijo el presentador de Newsmax Greg Kelly. "Y se supone que eso no se debe hacer. De hecho, si lo buscas en la Biblia, ¡es pecado! Así que no me gusta. Y también estoy harto de este nuevo novio".

La furia de la derecha por Swift es un ejemplo del "flagelo de la polarización que tiene dividida a la nación", dijo Henry CW Laurence, catedrático del departamento de Gobierno del Bowdoin College.

"Y lo que es más importante, demuestra que hay gente que utilizará cualquier cosa para crear una especie de división artificial donde no tiene por qué existir", añadió Laurence.

Los asesores de Biden han intentado utilizar la polémica para presentar a sus rivales como extremistas.

"Por lo que nos ha contado de su política, en realidad se trata sólo de no odiar a los demás", publicó en X Kate Bedingfield, exdirectora de comunicaciones de Biden en la Casa Blanca. "Proteger los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQ. Eso es todo. No está atacando la plataforma fiscal Heritage", añadió, en referencia a uno de los principales grupos conservadores de lobby de Washington.

Pero los demócratas también esperan que Swift pueda surgir como una poderosa fuerza externa que ayude a la candidatura de reelección de Biden, cuando éste necesita mucha ayuda para generar entusiasmo dentro de la base y entre los votantes más jóvenes. Swift y Kelce han sido un fenómeno, creando un crossover de la cultura pop que ha tenido a sus fans obsesionados por nuevas fotos y avistamientos en las redes sociales. La pareja también ha atraído a legiones de Swifties, como se conoce a sus fans, al mundo de la NFL.

Las empresas de EE.UU. se subieron al furor. American Airlines, por ejemplo, programó un vuelo 1989 - en referencia al año de nacimiento de ambos y al título de un álbum de Swift- de Kansas City a Las Vegas para el Super Bowl.

Por su parte, Kelce ha suscitado la ira de la derecha por aparecer en publicidades de la vacuna Covid-19 de Pfizer y de la cerveza Bud Light. Algunos conservadores boicotearon la bebida el año pasado tras una promoción en la que aparecía el influencer transexual Dylan Mulvaney.

"Espero que el equipo de campaña de Biden encuentre la manera de sacar a Taylor Swift de su guarida", dijo Jon Lovett en Pod Save America, un podcast dirigido por exfuncionarios de Barack Obama. "Pero también depende de Taylor Swift. Acumulaste una tonelada de buena voluntad. Es hora de usarla. Tu país te necesita".

Un representante de Swift no respondió a una solicitud de comentarios de la artista. Un vocero de la NFL dijo: "El fútbol es para todos. Disfruten del juego".