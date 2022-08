Rápido, barato, letal: el dron económico que está cambiando la guerra mundial

Unos tres meses después de que Rusia invadiera Ucrania, Serhiy Prytula lanzó una contracampaña desde Kiev. Prytula, una conocida personalidad de la televisión ucraniana con cabello canoso y ojos pequeños y penetrantes, apareció en un video de YouTube pidiendo donaciones. "Los invito a unirse a esta noble causa", dijo solemnemente el hombre de 41 años sobre una música animada, refiriéndose a algo que llamó "el Proyecto Bayraktar del Pueblo". No se proponía comprar comida o suministros médicos; estaba recaudando fondos para comprar tres drones conocidos como Bayraktar TB2.

Un avión elegante con una envergadura de 12 m y un precio relativamente asequible de siete cifras, el Bayraktar (significa "portaestandarte" en turco) se ganó la reputación de volar tanques y artillería rusos en las primeras semanas de la invasión. En Ucrania, la efectividad del dron convirtió a Bayraktar en un nombre familiar e inspiró una exitosa canción escrita por el soldado y compositor Taras Borovok. "Convierte a los bandidos rusos en fantasmas: Bayraktar", dice uno de los versos.

El dinero de todo el mundo comenzó a inundar la campaña de Prytula. "Vamos, vamos Bayraktars", comentó un seguidor en Polonia en Twitter. "Patear algunos traseros!" un donante australiano tuiteó, agregando un GIF de canguros boxeadores. En menos de tres días, Prytula superó su objetivo de 15 millones de dólares. Entonces sucedió algo inesperado: la empresa de defensa turca que fabrica el TB2, Baykar Technology, anunció que no aceptaría el dinero. En cambio, estaba entregando los drones a las fuerzas armadas ucranianas de forma gratuita. La compañía repitió el truco el mes pasado, regalando un dron a Ucrania en lugar de aceptar efectivo recaudado por crowdfunders en Polonia.

Las relaciones públicas inteligentes no son lo único que distingue a Baykar, que está dirigida desde Estambul por dos hermanos, uno de los cuales está casado con la hija menor del presidente Recep Tayyip Erdoan. La empresa realizó su primera prueba de ataque armado hace menos de siete años. En 2021, se convirtió en el principal exportador de defensa de Turquía, superando a gigantes industriales establecidos como Aselsan y la estatal Turkish Aerospace Industries al vender drones por valor de 664 millones de dólares a compradores extranjeros, según datos de la Asamblea de Exportadores de Turquía.

El Bayraktar TB2 está en el centro de este éxito. Además de convertirse en un ícono cultural en Turquía, ha demostrado ser popular entre los gobiernos de Polonia a Qatar.

Aaron Stein, un experto estadounidense en política exterior turca, ha denominado al TB2 "el Toyota Corolla de los drones".



El arma ha catapultado a Turquía a las filas de las principales potencias de drones del mundo, junto con EE. UU., Israel, Irán y China, y es el resultado más significativo de un impulso de dos décadas por parte de Erdogan para fomentar una industria de defensa nacional.

Los hermanos Bayraktar, que se negaron a ser entrevistados para este artículo, han alcanzado el estatus de celebridad en casa. Selçuk Bayraktar, el segundo hijo y director de tecnología de la empresa, tiene dos millones de seguidores tanto en Twitter como en Instagram. Cada publicación que realiza genera cientos de respuestas elogiosas de los fanáticos.

Decenas de miles más asisten a Teknofest, una fiesta anual organizada por el gobierno y una fundación con estrechos vínculos con Baykar, en la que el presidente, sus hijos y nietos se visten con chaquetas de aviador rojas y se unen a lo que se ha convertido en una celebración de la industria de defensa turca.

Mientras tanto, Erdogan ha utilizado el arma para ayudar a aplastar una insurgencia en el país y flexionar los músculos militares de su país en el exterior. Entre los entusiastas compradores de tecnología Baykar se encuentran Etiopía, donde el gobierno de Abiy Ahmed los utilizó para hacer retroceder a las fuerzas de Tigrayan en una brutal guerra civil el año pasado, y Azerbaiyán, que los utilizó para aplastar al ejército armenio en 2020.

Además de anunciar el ascenso de Turquía en la defensa global, el TB2 encarna una nueva fase en la era de la guerra de drones en la que la tecnología de bajo costo se vuelve cada vez más accesible para los regímenes que no pueden comprar a los productores de armas más establecidos del mundo.

Cómo es el drone

El Bayraktar TB2 tiene un cuerpo suavemente curvado, alas estrechas y tres ruedas pequeñas. Desde la distancia, la impresión abrumadora para el observador inexperto es de ligereza. Capaz de permanecer en el aire hasta 27 horas, el TB2 puede volar a una altura de 7600 m (25.000 pies) para realizar misiones de inteligencia y vigilancia. Un láser a bordo puede marcar un objetivo y golpearlo con uno de los cuatro micromisiles guiados por láser.

No puede volar tan lejos ni transportar una carga tan pesada como los drones de mayor especificación, como el Reaper de 32 millones de dólares fabricado en EE.UU. Pero el TB2 tiene una ventaja única: su costo, que probablemente sea de unos 5 millones de dólares por avión, según los analistas. Los expertos militares están de acuerdo en que el TB2 logra un equilibrio único entre precio y rendimiento. "Incorpora características de rendimiento y diseño estándar de la OTAN", dice Arda Mevlütolu, analista de defensa con sede en Ankara. "Está probado en combate en varios conflictos y operaciones y es relativamente barato".

Los orígenes del dron se remontan a Akçay, un pueblo al borde de una cadena montañosa cubierta de matorrales en el sureste de Turquía. A principios de la década de 2000, un ingeniero y piloto aficionado llamado Özdemir Bayraktar visitó la zona con un comandante militar local. Él "nos mostró la sangre de los mártires", dijo Bayraktar al periódico turco Milliyet en 2010, hablando metafóricamente de los soldados turcos asesinados en combate contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), un grupo de izquierda que abraza el nacionalismo kurdo y ha estado luchando una violenta campaña contra el estado desde 1984. Bayraktar, quien murió el año pasado a la edad de 72 años, agregó: "Dije que haríamos lo que pudiéramos para ayudar". Pronto, su empresa pasó de fabricar piezas de automóviles a fabricar armas.

Turquía compró sus primeros drones desarmados del Reino Unido y los EE.UU. a fines de los años 80 y 90. En los años siguientes, se le dijo a Ankara que no podía adquirir drones letales, que estaban mucho más controlados, porque los aliados occidentales estaban preocupados por cómo se utilizarían, especialmente en el conflicto con el PKK. "Turquía es una nación orgullosa, y [fue] realmente insultante para nosotros escuchar eso", dice Ismail Demir, jefe de la agencia de exportaciones y adquisiciones de defensa de Turquía, que también es responsable de fomentar la producción nacional. La oficina de Demir en Ankara está llena de modelos de aviones, helicópteros y tanques de fabricación turca.

A mediados de la década de 2000, los aviones no tripulados se habían convertido en un componente clave de los conflictos militares internacionales, el control de fronteras y la vigilancia. Las empresas turcas comenzaron a producir prototipos y compitieron por una posición mientras el estado buscaba poner en marcha una industria de defensa local. La familia Bayraktar se destacó con su historia y su talento para la autopromoción. En un video de 2005, un Selçuk con cara de bebé se para en una franja de asfalto, con las mangas arremangadas, dirigiéndose a un grupo de oficiales y militares después de una demostración de un mini dron. Él les dice: "Si este proyecto y otros similares obtienen apoyo, dentro de cinco años podríamos ser los número uno en el mundo". Debido a que es un negocio privado, las finanzas de la empresa no están disponibles públicamente. Pero el número de personas que emplea -unas 2500 en la actualidad, frente a los 800 de hace dos años-,ofrece una indicación de su crecimiento reciente.

Después de estudiar en la Universidad Técnica de Estambul, Selçuk recibió una beca para realizar una maestría en la Universidad de Pensilvania y luego en el MIT, donde investigó los sistemas de control para helicópteros sin piloto. Al mismo tiempo, estaba experimentando con prototipos de vehículos aéreos no tripulados (UAV) para la empresa familiar. El primer gran avance se produjo en 2006, después de que la empresa ganara un concurso gubernamental por el mejor dron pequeño lanzado a mano. "Estaba muy claro que en realidad estaban por delante del juego, en comparación con los demás", dice el ex funcionario, que ayudó a organizar el concurso. Selçuk se embarcó en un doctorado en Georgia Tech pero renunció en 2007 para regresar a Turquía y trabajar como CTO de Baykar. Su hermano mayor, Haluk, ingeniero industrial, se convertiría en director ejecutivo.

En 2014, la empresa entregó el primer TB2 desarmado a las fuerzas armadas turcas por contrato. En dos años, la agencia de noticias estatal de Turquía estaba publicando videos, tomados por las cámaras integradas de los drones, que mostraban ataques contra miembros del PKK. Uno de los primeros muestra una vertiginosa pared rocosa en la frontera con Irak antes de convertirse en una bocanada de humo. Este fue el momento en que seis combatientes del PKK fueron "neutralizados", dijo la agencia estatal de noticias. La publicación de imágenes de drones fue una táctica que se implementaría repetidamente en los años venideros. Los videos de objetivos militares rusos o armenios fijados en la mira de un Bayraktar y luego explotados se convirtieron en una herramienta de propaganda para las fuerzas armadas de Turquía y en un anuncio para los clientes internacionales de Baykar.

El surgimiento de Bayraktar TB2 coincidió con un episodio particularmente oscuro en el conflicto de Turquía con el PKK, que se ha cobrado unas 40.000 vidas en las últimas cuatro décadas, la mayoría de ellas kurdas. Erdogan, que había emprendido un proceso de paz con el grupo militante a fines de la década de 2000 y principios de la de 2010, presidió su colapso, ya que la política interna y la guerra en la vecina Siria cambiaron sus cálculos. El PKK es odiado por la mayoría del público en Turquía. Tras la ruptura de un alto el fuego en 2015, las ciudades del sureste del país se vieron envueltas en violentos enfrentamientos entre jóvenes armados afiliados al PKK y los servicios de seguridad del Estado. El grupo, clasificado por EE.UU. y la UE como organización terrorista, respondió con una ola de bombardeos en todo el país, matando a policías, soldados y decenas de civiles.

Después de que el Estado turco sofocara el conflicto urbano, los combates se trasladaron a las zonas rurales, especialmente a la accidentada frontera con Irak. Durante décadas, había sido difícil para las fuerzas armadas erradicar a los guerrilleros del PKK de las montañas plagadas de cuevas de la región. Los drones armados fueron un cambio de juego, ayudando a empujar al grupo fuera de Turquía hacia el vecino Irak. El impacto en el PKK ha pulido la imagen heroica del arma en Turquía, así como la de Erdogan. "Ya no somos mendigos en la puerta", declaró en un discurso a los reclutas militares el año pasado, alabando a los drones. "Todo lo contrario: todo el mundo nos las pide".

El conflicto con Irak

Era un caluroso día de junio de 2020 y Azad estaba aburrido. Un joven pastor de 26 años de la ciudad de Shiladze, en el norte de Irak, decidió pasar el día en un lugar de picnic cercano con dos amigos. La idea había puesto nerviosa a su madre porque había habido una serie de ataques con drones en el área durante los meses anteriores. Aún así, Azad se levantó temprano para encontrarse con sus amigos, con cuidado de no despertar al resto de su familia, quienes dormían juntos en una habitación grande.

Alrededor de las 11 a.m., Azad y sus amigos estacionaron al lado de una montaña escarpada y se apearon. Poco después, un ataque con drones golpeó el auto. Luego, otro golpe mató a los tres jóvenes a 20 metros de donde habían estacionado. En el piso alfombrado de la modesta casa de la familia, el hermano menor de Azad, Osama, dice que todavía no entiende cómo el trío se convirtió en blanco. "Tal vez los turcos pensaron que eran del PKK", dice. "Es así por aquí. Si vas a ciertas áreas... simplemente te matan sin razón".

Shiladze se encuentra entre dos cadenas montañosas en la provincia más septentrional de Dohuk, en el Kurdistán iraquí. Sus colinas son veneradas en los cuentos populares locales, escenarios de batallas legendarias en la historia kurda. Desde principios de la década de 1990, ha habido enfrentamientos aquí entre las tropas turcas y el PKK, que durante mucho tiempo ha hecho de las montañas Qandil en el lado iraquí de la frontera su cuartel general. Pero el conflicto se ha intensificado desde que Erdogan lanzó una serie de operaciones hace tres años para erradicar a los militantes, como parte de un cambio hacia una política exterior cada vez más militarista del líder turco, quien también lanzó operaciones en Siria y Libia.

El número de víctimas civiles por ataques con drones ha aumentado. En ausencia de registros iraquíes públicos sobre muertes de civiles, un funcionario local en Shiladze intenta llevar la cuenta. Al menos 47 personas han muerto en el área de Shiladze en los últimos 15 años, dice. Aunque siete de ellos fueron asesinados por el PKK, "la mayoría fueron asesinados en los últimos tres o cuatro años y la mayoría por drones turcos", dice. "No podemos ir a ninguna parte sin temer que un ataque aéreo acabe con nuestras vidas", dice Nusret Mohammad, la madre de Azad. Como muchos otros residentes, ahora rara vez sale de casa: "El único lugar al que puedo ir es al cementerio para visitar a mi hijo todos los días". El funcionario local corrobora el relato de la familia al FT, diciendo que Azad Mehdi Mem era un "civil puro, sin ningún vínculo con el PKK".

Hay casos aún más claros de drones turcos que matan a personas sin vínculos con el grupo militante kurdo. Un ataque que asesinó a un comandante regional del PKK en 2020 también mató a Zubair Tajeddine Hali Bradosti, comandante de la fuerza fronteriza federal de Irak. Bradosti y el comandante del PKK habían negociado una tregua temporal entre sus fuerzas y viajaban en el mismo automóvil, con una bandera iraquí gigante adornada en el techo. "Turquía ha dicho que debido a que un comandante del PKK estaba en el automóvil, mi padre era un objetivo justo", dice el hijo de Bradosti, Ardawan, y agrega que aprendió esto de conversaciones con figuras políticas y a través de su propio trabajo con los guardias fronterizos. Él dice que la familia ha esperado dos años por una explicación oficial. "Él no estaba allí en una misión personal, era una misión para Irak. ¿Por qué lo bombardearon?

Además de realizar trabajos de vigilancia y reconocimiento en Irak, los servicios militares y de inteligencia turcos utilizan drones, incluidos los Bayraktar TB2, para "operaciones antiterroristas de alto valor", según Can Kasapolu, director del programa de estudios de seguridad y defensa en el grupo de expertos de Estambul Edam. En Shiladze, los drones han hecho retroceder con éxito a la mayoría de los combatientes del PKK, quienes, según los lugareños, ahora vienen a la ciudad solo en invierno, cuando la nieve los protege de las armas que se encuentran en lo alto.

Pero han causado estragos en la zona. Famoso por la belleza de sus ríos y valles, solía ser popular entre los turistas. Los drones ahora los mantienen alejados. Los precios inmobiliarios han caído en dos tercios. Los lugareños hablan del costo psicológico que está teniendo su encierro. Muchos de los miles de inmigrantes que intentaron llegar a la UE a través de Bielorrusia el verano pasado eran "jóvenes de Shiladze que huían de los drones", dice el funcionario local. También notó un aumento en los suicidios en los últimos dos años: "La gente aquí se siente olvidada por su gobierno, por el mundo".

Importantes figuras políticas tanto en Bagdad como en Erbil, la capital del gobierno regional semiautónomo del Kurdistán, denuncian la creciente presencia militar de Turquía y lamentan su incapacidad para hacer algo al respecto. Turquía rara vez avisa a Irak antes de la mayoría de los ataques aéreos, según altos funcionarios en Bagdad y Erbil. Actualmente hay 33 bases militares y de inteligencia turcas en Irak, con unos 4000 soldados según el último recuento, dice el ministro de Relaciones Exteriores de Irak, Fuad Hussein. "Es un baile delicado el que estamos haciendo con Ankara", dice otro alto funcionario del gobierno en Bagdad. "Pero nuestra dinámica política caótica y la creciente influencia de Turquía significan que pueden pisotear la soberanía iraquí y no podemos decir nada".

En respuesta, el Ministerio de Defensa de Turquía dijo que respetaba la integridad territorial y la soberanía de sus vecinos y que sus fuerzas armadas actuaron "con gran sensibilidad" para garantizar que no dañaran a los civiles. Dijo que las acusaciones de muertes de civiles en Irak descritas por el FT eran "falsas y son producto de la propaganda" del PKK y sus afiliados.

El papel de los drones en la guerra

Después del éxito inicial de los Bayraktar en Ucrania, las fuerzas armadas de Vladimir Putin cambiaron de táctica. "Los rusos los persiguieron principalmente con defensas aéreas terrestres", dice Jack Watling, investigador del grupo de expertos Royal United Services Institute en Londres. "Hoy [los TB2] se mantienen principalmente en reserva o son utilizados por la armada ucraniana para patrullar la costa". Kiev también perdió drones porque estaban siendo utilizados para realizar operaciones que serían demasiado peligrosas para los aviones tripulados, agrega Watling. "Estos son objetos con los que te arriesgas y se disparan".

Pero su papel en la campaña de Ucrania contra Rusia ha sido un golpe para Baykar. Muchos de los compradores extranjeros que la compañía está cortejando carecen de sus propias fuerzas aéreas sofisticadas o están interesados en usar drones contra adversarios sin defensas aéreas avanzadas. "Los drones permiten que los estados que no necesariamente tienen los recursos para comprar aviones de combate avanzados tengan esa capacidad", dice Erik Lin-Greenberg, experto en tecnología militar emergente del MIT. "Un TB2 no va a sustituir a un avión de combate. [Pero] muchos estados consideran que los drones les permiten superar generaciones de tecnología".

El intenso uso de Bayraktars, tanto en Turquía como en el extranjero, significa que el avión ha acumulado 400.000 horas de vuelo en su corta vida útil. Esos datos del campo de batalla del mundo real son vitales para perfeccionar y mejorar el producto, explicó Haluk Bayraktar en una entrevista de 2020 con el FT. "Se necesitan muchos comentarios para desarrollar el sistema de acuerdo con las necesidades de la arena", dijo el director ejecutivo. "Debido a que volamos mucho, Turquía ganó mucha experiencia operativa".

El matrimonio de la hija menor de Erdogan, Sümeyye, con el hermano de Haluk, Selçuk, en 2016 creó la apariencia de una relación simbiótica entre las aventuras militares extranjeras del presidente y el éxito de la empresa. Los funcionarios turcos se han convertido en agentes de ventas de facto de los drones Bayraktar, empujándolos en conversaciones con gobiernos extranjeros como parte de un impulso para las exportaciones en un momento en que un desequilibrio comercial crónico ha contribuido a una sucesión de crisis monetarias. "Se los venderemos a quien los quiera", dice un alto diplomático turco. Demir, el funcionario turco, se irrita ante esa sugerencia. Insiste en que hay un "proceso de control de exportaciones muy estricto" y que algunos compradores potenciales han sido rechazados, aunque se niega a nombrarlos. Hoy, Baykar tiene contratos de exportación con al menos 22 países, incluido Marruecos, Níger y Yibuti. La compañía está produciendo alrededor de 240 TB2 al año mientras se apresura a eliminar una acumulación de pedidos de tres años. También está en proceso de lanzar Aknc, un dron más grande y sofisticado que puede transportar una carga útil mucho más pesada.

No todos los ciudadanos turcos están entusiasmados con el estatus de rápido crecimiento de Baykar. Dirayet Dilan Tademir, miembro del parlamento del opositor Partido Democrático de los Pueblos, dice que los vehículos aéreos no tripulados han contribuido a un clima de miedo en las provincias de mayoría kurda donde su partido obtiene gran parte de su apoyo. Los miembros del PKK "no vinieron del espacio exterior", dice Tademir, sino de familias enfadadas y desilusionadas que simpatizaban con la afirmación del grupo de luchar por sus derechos. "Desearía que, en lugar de elogiar las grandes armas que fabricamos, dijéramos: 'Mira las grandes cosas que hemos hecho en la literatura, la cultura, el arte'", dice. "No soy alguien que se sienta muy orgulloso de las armas tecnológicas". Un destacado defensor de los derechos humanos en el país, que accedió a hablar bajo condición de anonimato, estuvo de acuerdo, pero decidió no hacer campaña pública sobre el tema de los drones debido a la avalancha de investigaciones criminales que podría resultar.

La aparente voluntad de Turquía de vender drones a cualquier gobierno extranjero que los quiera también es una fuente de alarma para las potencias occidentales que solían tener casi el monopolio de la energía de los drones. El año pasado, Estados Unidos expresó "profundas preocupaciones humanitarias" sobre la venta de drones armados por parte de Ankara a Etiopía. También respondió con enojo al uso de drones por parte de Turquía contra las milicias kurdas en el norte de Siria que están afiliadas al PKK pero que fueron respaldadas, armadas y entrenadas por Washington en su campaña contra ISIS. Estados Unidos, que se ha enfrentado a sus propias preguntas sobre los civiles asesinados en los ataques con aviones no tripulados estadounidenses, ahora podría encontrarse en una "posición muy difícil" con respecto a los aviones no tripulados turcos, dice Lin-Greenberg. "Por un lado, tienes este activo que está marcando la diferencia, que a la mayoría de las potencias occidentales les gustaría que se siguiera exportando a Ucrania", dice. En el otro, están las cuestionables implicaciones para los derechos humanos.

Algunos en Washington cuestionan si EE.UU. debería relajar sus reglas ultra estrictas de exportación de drones para ganar influencia vendiendo sus propias armas. Es posible que muchas naciones aún prefieran omitir el intenso escrutinio y el costo que conlleva la compra de productos estadounidenses. "Si usted es un país que enfrenta una amenaza existencial, o percibida como existencial, ¿está dispuesto a esperar varios años para obtener la aprobación de exportación de EE.UU."? dice Lin-Greenberg. "¿O simplemente vas a recurrir a proveedores en Turquía?"