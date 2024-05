Por qué en el futuro será inevitable cambiar el sistema de jubilación

En 1965, la edad más común de fallecimiento en Reino Unido era en el primer año de vida. Hoy en día, se sitúa entorno a los 87 años. Esta sorprendente estadística procede de un nuevo libro, The longevity imperative [El Imperativo de la Longevidad], de Andrew Scott, de la London Business School. También señala que una niña recién nacida en Japón tiene un 96% de probabilidades de llegar a los 60 años. Las mujeres niponas tienen una esperanza de vida de casi 88 años. Aunque Japón es excepcional, lo cierto es que vivimos más en todas partes: la esperanza de vida mundial es ahora de 76 años para las mujeres y 71 para los hombres (el sexo débil).

Este nuevo mundo se ha desarrollado gracias al desplome de las tasas de mortalidad entre los jóvenes. En 1841, en Reino Unido, el 35% de los niños fallecía antes de cumplir los 20 años y el 77% no llegaba a los 70 años. En 2020, estas cifras se habían reducido al 0,7% y al 21%, respectivamente. Hemos terminado en gran medida las causas de la muerte prematura, gracias a la mejora en la alimentación y el agua potable, la vacunación y los antibióticos. Recuerdo cuando la polio era una gran amenaza. Ha desaparecido casi por completo, al igual que la viruela.

Se trata del mayor logro de la humanidad. Sin embargo, ahora nos preocupan los costos del envejecimiento de la sociedad. ¿Preferirían los adultos jóvenes y de mediana edad saber que ellos y, lo que es peor, sus hijos pueden morir en cualquier momento? Conocemos la respuesta a esta pregunta.

Sí, el nuevo mundo en el que vivimos plantea desafíos. Pero el aspecto fundamental que plantea Scott es que también crea oportunidades. Tenemos que replantearnos la vejez, como individuos y como sociedades . No debemos relegar a una gran parte de nuestra sociedad a una vejez improductiva y poco saludable . Podemos y debemos hacerlo mucho mejor, tanto individual como socialmente. Este es nuestro imperativo. Salvo que ocurra una gran catástrofe, va a haber mucha más gente muy mayor: en 1990, sólo había 95.000 personas mayores de 100 años en el mundo. Hoy son más de medio millón y la cifra va en aumento.

Una gran pregunta es cómo envejecerán las personas. ¿Disfrutarán de una vejez a pleno rendimiento y luego morirán de repente o viviremos "sin ojos, sin dientes y sin todo" durante muchos años desesperanzados? Scott imagina cuatro escenarios. El primero es el de los Struldbruggs de Jonathan Swift, inmortales pero envejeciendo eternamente. El segundo es el Dorian Gray de Oscar Wilde, que vive joven y de repente muere viejo. El tercero es Peter Pan, eternamente joven. El cuarto es Wolverine de Marvel Comics, capaz de regenerarse.

Estamos de acuerdo en que la primera hipótesis es terrible. Y, sin embargo, parece que así estamos: si vivimos lo suficiente, tendemos a deteriorarnos poco a poco. Pero, tal vez, la combinación de una dieta mejor, más ejercicio y avances médicos pueda ofrecer otras posibilidades. En este sentido, Scott sostiene que los esfuerzos deben dirigirse ahora no a tratar las dolencias de la vejez, sino a intentar prevenirlas. Para ello no sólo se necesitan avances médicos. La elevada desigualdad no es sólo un problema social y económico, sino un peligro para la salud.

La esperanza de vida en China es ahora de 82 años para las mujeres y 76 para los hombres. Sorprendentemente, es prácticamente la misma que en Estados Unidos. La esperanza de vida en este último país es sorprendentemente baja para un país tan rico. Ello se debe a las enormes desigualdades en materia sanitaria . Según Scott, en EE.UU., la diferencia de esperanza de vida entre el 1% más rico y el 1% más pobre es de quince años para los hombres y diez años para las mujeres.



Sin embargo, tenemos que cambiar no sólo cómo envejecemos, sino cómo pensamos sobre la edad.

El mundo de Dorian Gray, aunque ideal, parece poco probable. Sin embargo, un mundo de Struldbruggs o de Peter Pan sería horrible. En el primer caso, porque la mayoría de nosotros no deseamos terminar nuestras vidas en la decrepitud, lo que supone una enorme carga para los más jóvenes de la sociedad. En cuanto a la segunda opción, pocos querrán vivir junto a sus tatarabuelos. La inmortalidad no está hecha para nosotros.

Es igual de evidente que un mundo en el que la mayoría de la gente vivirá hasta los 90 años, y muchos incluso más, necesita cambios. La idea de 25 años de educación, 35 años de trabajo y 35 años de jubilación es inviable , tanto para los individuos como para la sociedad. Desde luego, es inaccesible.

Será necesario trabajar más tiempo. Esto también va a requerir varios cambios en la carrera profesional a lo largo de la vida. En lugar de una etapa de estudios, otra de trabajo y otra de jubilación, lo lógico será combinar los tres. La gente volverá a estudiar a lo largo de la vida. Se tomarán descansos, una y otra vez y cambiarán de actividad. Esta es la manera de hacer que la longevidad sea accesible y, lo que es igual de importante, soportable.

Para que un mundo así funcione, tendremos que reorganizar la educación, el trabajo, las pensiones, los estados del bienestar y los sistemas de salud. Como he dicho, las personas ya no irán a la universidad o recibirán formación sólo cuando sean jóvenes. Estudiarán toda la vida. Una vez más, las edades de jubilación obligatorias carecerán de sentido. Hay que dar a la gente opciones para trabajar y no hacerlo en distintas etapas de su vida. Aumentar la edad de jubilación en todos los casos resulta ineficaz e injusto, ya que la esperanza de vida está muy mal repartida. También habrá que modificar los tipos de cotización a las pensiones. Hoy en día son, en general, demasiado bajas. Los sistemas sanitarios también deben incorporar la salud pública, que será cada vez más importante a medida que la sociedad envejezca.