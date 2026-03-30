Los inversores especializados en comprar activos en dificultades a precios muy bajos ven en la caída del crédito privado su mayor oportunidad desde la crisis financiera de 2008. Estos fondos, que suelen invertir en empresas con balances deteriorados, pero con negocios subyacentes viables, habían quedado relegados durante una década mientras los mercados subían, pero ahora apuestan a ganar dinero con las tensiones en el crédito privado. “La mayor oportunidad desde 2008”, afirmó Victor Khosla, fundador de Strategic Value Partners, que gestiona u$s 22.000 millones en activos. Andrew Milgram, fundador de Marblegate Asset Management, con sede en Greenwich, señaló: “Esto no se trata de unos pocos préstamos malos... Estamos en el mercado ahora mismo levantando un nuevo fondo porque esta es la mayor oportunidad que he visto en toda mi vida. No podría imaginar que Dios me sonriera de esta manera”. El crédito privado se ha convertido en una de las principales preocupaciones de Wall Street este año, ya que varios fondos, gestionados por firmas como Apollo Global Management, Blackstone y Ares Management, han enfrentado miles de millones de dólares en rescates en medio de dudas sobre su exposición a empresas de software en riesgo de perder terreno frente a la inteligencia artificial. “Estas salidas de capital han alcanzado un punto de inflexión, en el que todos, desde una base racional, tienen que pedir que les devuelvan su dinero”, dijo John Aylward, fundador de Sona Asset Management. “Hay una gran cantidad de estrés financiero, hay ventas forzadas, y eso va a generar grandes oportunidades que ya estamos viendo”. La proporción de préstamos apalancados en EE.UU. con un ratio de cobertura de intereses —una medida de la capacidad de pagar la deuda— por debajo del nivel considerado estresado se ha duplicado aproximadamente hasta alcanzar cerca de un tercio desde 2019, según una investigación reciente del inversor crediticio Davidson Kempner. Al mismo tiempo, más prestatarios están optando por diferir pagos y aumentar el saldo de sus préstamos. Esta combinación ha llevado a algunos inversores y analistas a sostener que la tasa real de default corporativo es mucho mayor que la reportada. Los inversores en activos en dificultades rechazan que los llamen “fondos buitre” —un término que ganó fuerza en los años 80 para describir a hedge funds que aprovechan empresas en problemas— y argumentan que hoy son mucho más sofisticados que los primeros actores del sector. Muchos ya no se limitan a este tipo de inversiones, sino que se han diversificado hacia crédito de mayor calidad y acciones. Milgram explicó que él y su equipo realizan “giras regionales” —viajes cortos a ciudades como Cincinnati y Charlotte— para tomar el pulso del mercado local. Suele invitar a banqueros a cenas para entender qué los mantiene en alerta. En los últimos meses, el panorama se ha vuelto cada vez más sombrío. Milgram indicó que el jefe de reestructuración de un gran banco regional le dijo recientemente que las firmas de capital privado están abandonando operaciones y entregando empresas de sus carteras a un “ritmo alarmante”. SVP se especializa en activos duros como autopistas de peaje en Texas y el mayor operador de estacionamientos de Europa. Pero recientemente Khosla destinó un pequeño equipo a estudiar el software. “No podemos, por nada del mundo, determinar todavía quiénes serán los ganadores y los perdedores”, dijo. “Es demasiado pronto”. Desde el inicio de 2025, la firma ha invertido u$s 3.800 millones, pero ha vendido activos por más del doble de ese monto, mucho más de lo habitual, lo que sugiere que busca mantener liquidez ante la aparición de oportunidades en activos en dificultades. “Nuestra visión es que las situaciones de estrés van a superar la cantidad de capital disponible en el mercado”, afirmó David Walch, socio y cogestor de cartera en King Street Capital Management. Incluso los mayores jugadores del crédito privado se están preparando para lo peor. El CEO de Apollo, Marc Rowan, dijo a inversores en diciembre que necesitaba posicionar la firma para ganar dinero “cuando ocurra algo malo”. No es la primera vez que los inversores en activos en dificultades anticipan una caída. Cuando colapsó Silicon Valley Bank en 2023, hubo un entusiasmo similar ante la posibilidad de que muchas más empresas cayeran por la combinación de tasas altas y elevados niveles de deuda. Sin embargo, esa ola de quiebras nunca se materializó. Un ejecutivo de una importante firma de capital privado afirmó que los inversores en dificultades estaban tratando de generar entusiasmo artificial. “Los gestores de hedge funds... tienen que crear una sensación de ‘la casa está en llamas, la casa está en llamas’. Lo que intentan es que los bancos retiren líneas de crédito. Están tratando de generar un frenesí porque, de lo contrario, sería como ver cómo se seca la pintura”, agregó.