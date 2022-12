La SEC planea la mayor revisión del mercado de acciones de EE.UU. en casi dos décadas

El principal organismo regulador de los mercados en Estados Unidos ha propuesto la revisión más radical del trading de acciones en casi dos décadas, en un esfuerzo por mejorar los precios y la transparencia para los pequeños inversores.

Gary Gensler, el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés), afirmó que las medidas esbozadas este miércoles en más de 1500 páginas de documentos mejorarían "la competencia y beneficiarían tanto a los inversores de a pie como a los institucionales". Pero sus planes han suscitado la resistencia de los market makers que dominan el sistema.

En conjunto, las propuestas supondrían los mayores cambios en las normas estadounidenses que rigen el trading de acciones desde 2005, y remodelarían el negocio de la ejecución de operaciones para los inversores minoristas.

El interés de la agencia por el funcionamiento interno del mercado bursátil estadounidense se reavivó después de que los confinamientos por la pandemia provocaran una explosión de la actividad por parte de los consumidores.

Esto culminó en enero pasado con las espectaculares subas de los precios de las denominadas 'acciones meme', como GameStop y AMC, y la imposición de restricciones temporales al trading por parte de algunos brokers para impedir la entrada de más inversores.

La más polémica de las normas propuestas por el regulador es un nuevo mecanismo de subasta que obligaría a los brokers a ofrecer órdenes de inversores minoristas a un grupo más amplio de centros de negociación si su importe es inferior a u$s 200.000.

Otra propuesta sobre lo que denominan mejor ejecución, exigiría a los brokers documentar exactamente en qué se han basado a la hora de buscar los centros para asegurarse de recibir el mejor precio para sus clientes.

En la actualidad, la definición de mejor ejecución la establece la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), no la SEC.

"Creo que un estándar de mejor ejecución es demasiado importante, demasiado fundamental para el mandato de la SEC de proteger a los inversores, como para no tenerlo en los libros como texto normativo de la comisión", afirmó Gensler.

Las propuestas ofrecen el potencial de impulsar el negocio de las Bolsas de valores al permitirles ofrecer precios de las acciones en fracciones de un centavo, al igual que ya hacen las dark pools y los operadores mayoristas externos al mercado.

Ronan Ryan, presidente del exchange IEX, apoyó las reformas, calificándolas de "esfuerzo constructivo y positivo para mejorar la transparencia, aumentar la competencia y garantizar que los inversores puedan acceder a los mejores precios disponibles en el mercado".

El incidente de las acciones meme puso de relieve la práctica del pago por flujo de órdenes, por la que grandes firmas de trading como Citadel Securities y Virtu Financial compran las órdenes de clientes de brokers minoristas como TD Ameritrade y Robinhood, en lugar de acudir directamente al mercado de valores.

Aunque esta práctica ayuda a los grandes brokers a ofrecer a los inversores minoristas operaciones a precios reducidos o gratuitas, la SEC teme que no se traduzca en las mejores condiciones para los clientes. Las investigaciones del regulador estiman que los pequeños inversores están pagando u$s 1500 millones anuales, o 1,08 céntimo por cada u$s 100 negociados , debido a lo que describe como un "déficit de competencia".

Gensler señaló que, en septiembre, la negociación fuera del mercado bursátil representó el 42% de todo el volumen de trading de renta variable. Datos de 2009 muestran que este porcentaje era entonces de aproximadamente un 33%.

Aunque las propuestas de la SEC no prohibirían el pago por flujo de órdenes, probablemente lo harían mucho menos atractivo tanto para los brokers como para los mayoristas.

Citadel Securities, el mayor market maker, señaló: "El mercado de renta variable estadounidense es la envidia del mundo, y cualquier cambio que se proponga debe aportar soluciones demostrables a problemas reales, evitando al mismo tiempo consecuencias imprevistas que perjudiquen a los inversores estadounidenses".

Las acciones de Virtu, el segundo mayor grupo y un firme opositor a las reformas previstas por Gensler, cayeron un 6,4% el miércoles. Virtu declinó hacer declaraciones.

La mayoría de los cinco comisarios de la SEC votaron a favor de las propuestas, pero dos votaron en contra de los planes de subasta y mejor ejecución. Hester Peirce, un comisario republicano, declaró que el regulador "tiene la costumbre de intentar microgestionar los mercados".

Las propuestas estarán abiertas a observaciones al menos hasta el 31 de marzo. Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers, vaticinó reacciones "muy estridentes" por parte de muchos grupos. "Están jugando con los modelos de negocio de la gente", afirmó.



Gensler defendió la necesidad de una reforma. "Los mercados se han vuelto cada vez más opacos, especialmente para los inversores particulares", añadió. "Esto se debe en parte a que no hay igualdad de condiciones entre las distintas partes del mercado: mayoristas, dark pools y lit exchanges".

Por otra parte, los comisarios comenzaron la reunión del miércoles con la aprobación de una norma definitiva que obligará a los ejecutivos de las empresas a esperar 90 días para vender acciones después de establecer los llamados planes 10b5-1, que están diseñados para permitir la venta automática de acciones que cumplan las normas de uso de información privilegiada.

El periodo de 90 días pondría fin a una práctica controvertida en la que los ejecutivos venden acciones días después de crear un plan, lo que levanta sospechas de que pueden haber actuado con información privilegiada.

Peirce también expresó su preocupación por algunos detalles de las reformas sobre el uso de información privilegiada, pero afirmó que "harían más bien que mal" y permitirían "operar sin temor a incurrir en responsabilidades, al tiempo que dificultarían el uso indebido de las normas".