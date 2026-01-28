Elon Musk ha propuesto que la oferta pública inicial de SpaceX coincida con una rara alineación planetaria y su cumpleaños, ya que el hombre más rico del mundo busca una fecha auspiciosa para lo que sería la mayor colocación en bolsa de la historia.

El fabricante de cohetes tiene como objetivo mediados de junio para su salida a bolsa, cuando Júpiter y Venus aparecerán muy cerca uno del otro, lo que se conoce como conjunción, por primera vez en más de tres años, según cinco personas familiarizadas con el asunto.

SpaceX pretende recaudar hasta u$s 50,000 millones con una valoración aproximada de u$s1.5 billones, según añadieron las mismas fuentes, lo que la convertiría en la mayor salida a bolsa de la historia y superaría con creces los u$s29,000 millones recaudados por Saudi Aramco en 2019. Advirtieron que todas las cifras son preliminares y pueden cambiar.

El FT informó la semana pasada que SpaceX estaba negociando con Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Morgan Stanley para que lideraran esta operación multimillonaria.

Los días 8 y 9 de junio, Júpiter y Venus estarán “a poco más de un grado de distancia entre sí en el cielo, aproximadamente el ancho de un pulgar extendido”, según The Planetary Society, una organización sin fines de lucro. Unos días más tarde, Mercurio también se alineará diagonalmente con los dos planetas.

Otra razón para fijar ese mes como objetivo es el cumpleaños de Musk , que es el 28 de junio, según dijeron las personas.

Esta inusual demanda pone de relieve la huella personal de Musk en SpaceX, donde las decisiones corporativas importantes a menudo han reflejado las creencias y prioridades del multimillonario, desde ambiciosos objetivos de producción hasta prácticas de gestión poco convencionales.

Musk tiene un historial de bromas sobre decisiones empresariales. En 2018, tuiteó sobre la privatización de Tesla a 420 dólares por acción. Muchos interpretaron el precio como una referencia al 4/20, o 20 de abril, un día celebrado por los fumadores de marihuana.

Tras una disputa en las redes sociales sobre la compra de Internet Starlink por parte de Ryanair para sus aviones, Musk amenazó este mes con comprar la aerolínea de bajo costo y sustituir al director ejecutivo Michael O’Leary por un hombre llamado Ryan.

Algunos banqueros e inversionistas consideran que el plazo de junio es demasiado ajustado. Señalan que la empresa aún debe presentar el formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) para notificar al regulador su intención de cotizar en bolsa y organizar una gira mundial para comercializar las acciones.

Cualquier salida a bolsa seguirá dependiendo de las condiciones y el estado de ánimo del mercado, que son más impredecibles que nunca debido a las frecuentes amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles y sus intentos de influir en la política de tipos de interés de la Reserva Federal, añaden.

Bret Johnsen, director financiero, ha mantenido conversaciones y llamadas por Zoom con los inversionistas privados actuales desde mediados de diciembre para estudiar una salida a bolsa a mediados de 2026, según estas personas.

Se espera que la oferta tenga una demanda masiva por parte de inversionistas institucionales y minoristas, que no han podido adquirir acciones debido a que la empresa había optado por seguir siendo privada.

Según algunas fuentes, Musk se ha visto motivado a salir a bolsa porque la empresa busca más fondos para desarrollar su sistema de cohetes Starship, diseñado para llegar a Marte.

SpaceX ha comunicado a los inversionistas que está desarrollando la tecnología necesaria para desplegar centros de datos en el espacio, conectados por su red de 9400 satélites Starlink, algo que Musk considera esencial para que su conglomerado de empresas sea competitivo en inteligencia artificial frente a rivales como Google y OpenAI.

El grupo espacial mantuvo conversaciones en diciembre sobre una venta privada de acciones por un valor de u$s 800,000 millones, más del doble de su valor anterior, que rondaba los u$s 400,000 millones.

SpaceX invirtió u$s 2,000 millones en xAI el año pasado, otra de las empresas privadas de Musk, que fusionó con la plataforma de redes sociales X en marzo. El multimillonario también ha dicho que quiere que su fabricante de vehículos eléctricos Tesla invierta dinero en xAI.

SpaceX no respondió a una solicitud de comentarios.