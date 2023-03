El 'tsunami' de fondos que están yendo al money market amenaza con empeorar la crisis bancaria

Según analistas e inversores, es poco probable que la avalancha de dinero en efectivo que afluye a los fondos money market estadounidense se detenga pronto, y podría exacerbar las tensiones en el sistema bancario.

Los rendimientos ofrecidos por los fondos money market, vehículos que invierten principalmente en activos seguros como la deuda pública a corto plazo , se han disparado muy por encima de las tasas de interés que los bancos pagan a los depositantes, ya que la Reserva Federal elevó rápidamente los costos de endeudamiento durante el año pasado. A pesar de la enorme diferencia, se necesitó la crisis bancaria provocada por la quiebra de Silicon Valley Bank para desencadenar la reciente estampida: los fondos money market han captado más de u$s 340.000 millones desde principios de marzo.

"La gente que ganaba medio punto porcentual en cuentas bancarias ignoraba el 4% que podía ganar en los fondos money market", afirma Doug Spratley, de T Rowe Price. "Y ahora acaban de recibir una gran y rápida patada en los pantalones".

Bancos en crisis: cuáles son las debilidades que expone la suba de tasas



Los recientes flujos hacia los fondos money market han llamado la atención de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que la semana pasada advirtió sobre las "vulnerabilidades estructurales" del sector.

"Si hay un lugar en el que las vulnerabilidades del sistema a las corridas y las ventas forzosas han quedado claras, son los fondos money market", dijo en un discurso pronunciado en una conferencia organizada por la National Associations of Business Economics. "No se han abordado suficientemente los riesgos para la estabilidad financiera que plantean los fondos money market y los fondos de inversión abiertos [open end]".

Algunos expertos han advertido que el desplazamiento hacia los fondos money market también amenaza aún más la estabilidad del sector bancario, sobre todo de los bancos regionales más pequeños, que son los que menos pueden permitirse aumentar las tasas de interés que ofrecen a los titulares de las cuentas.

Y lo que es más importante, gran parte del efectivo de los fondos money market termina afuera del sistema bancario, ya que los fondos son grandes usuarios de una facilidad de la Fed que ofrece generosas tasas por el parking overnight en el banco central.

Para Andrew Levin, que trabajó en la Fed durante dos décadas, el incesante flujo de efectivo hacia los fondos money market y, a su vez, hacia la facilidad overnight del banco central es "un accidente a punto de suceder".

El uso de la llamada facilidad de recompra inversa [Repo] ha aumentado en las últimas semanas, con niveles diarios de unos u$s 2,3 billones .

Crisis bancaria: First Citizens anunció la compra de Silicon Valley Bank



Levin, que ahora enseña en el Dartmouth College, advirtió de la presión añadida sobre los bancos más pequeños si más depositantes colocan sus fondos en entidades money market, que finalmente se depositan en la Fed. "Irónicamente para la Fed, que quiere tratar de ayudar al sistema bancario y contribuir a mantener [su] seguridad, su propia facilidad permanente acaba siendo el eslabón débil de todo esto".

Dado que los fondos money market no son instituciones de depósito, sus activos, si no estuvieran en la facilidad de la Fed, seguirían estando en el sistema bancario. Pero su uso de la facilidad deja a los bancos colectivamente con menos depósitos, y potencialmente desincentivados para prestar.

Tatjana Greil-Castro, codirectora de mercados públicos de Muzinich, sugiere que la preocupación por una desaceleración de la economía podría significar que algunos bancos "no tengan tantas ganas de prestar" y que, por tanto, "no necesiten tantos depósitos".

Los bancos pierden casi u$s 500.000 millones en la caída de los mercados



Aun así, a algunos analistas les preocupa el potencial desestabilizador de nuevos flujos. Aunque la salida de depósitos bancarios hacia fondos money market suele producirse en cada ciclo de subas de tasas, los expertos sugieren que el movimiento podría persistir incluso una vez que el banco central ponga fin a su ajuste monetario y comience a bajar los costos de endeudamiento.

Los bancos se encuentran en medio de un "cambio en dos fases" , afirma Joseph Abate, estratega de Barclays, en una nota publicada la semana pasada. La primera ola de salidas se produjo cuando los ahorristas se preocuparon por la estabilidad de sus bancos, un fenómeno que llevó a los activos en fondos money market gubernamentales a un récord de u$s 4,3 billones este mes, según datos del ICI.

En las dos primeras semanas de marzo, los depósitos totales en Estados Unidos cayeron en u$s 161.000 millones , impulsados por los retiros de los bancos más pequeños, según datos de la Fed.

Yellen dice que el gobierno de EE.UU. intervendrá para proteger a los bancos más chicos



El segundo cambio, sin embargo, no ha hecho más que empezar, a medida que los 'depositantes dormidos' -hasta ahora poco preocupados por el creciente abismo entre los rendimientos de los depósitos bancarios y los disponibles en otros lugares - se despiertan ante esa marcada disparidad.

Los saldos de los fondos monetarios han aumentado aproximadamente un 20% en los últimos cuatro ciclos de subas de tasas, según Abate, un movimiento que equivaldría a aproximadamente 1 billón de dólares. Hasta ahora, han aumentado en unos u$s 600.000 millones durante el ciclo actual, lo que sugiere que aún falta mucho.

Los recientes problemas del sector bancario estadounidense también significan que, incluso si los bancos aumentan las tasas de interés que pagan por los depósitos para competir mejor con los fondos, los ahorristas pueden verse disuadidos por el riesgo percibido en el sistema.

Dado que los fondos money market invierten en deuda pública a corto plazo, muy sensible a los movimientos de los costos de endeudamiento de la Fed, "su rendimiento va a bajar con las tasas de interés", dijo Joseph D'Angelo, jefe de money markets de PGIM Fixed Income. "Pero eso no significa necesariamente salidas de fondos, porque no necesariamente van a ver subir las tasas de depósito".

"No veo mucho movimiento de vuelta, probablemente", dijo.