La brasileña Amaggi fue autorizada a avanzar sobre un activo clave vinculado a Los Grobo Agropecuaria, que se encuentra concursada desde 2025. El juez que lleva adelante la causa, Hernán Diego Papa, habilitó a la multinacional a quedarse con el derecho a compra de una planta de acopio en La Pampa que operaba la firma argentina y que es propiedad de Molinos Cañuelas. La cesión se acordó en u$s 60.000, monto que ingresará a la concursada en medio de su proceso de reestructuración. A su vez, el precio vigente de la planta es de u$s 1,14 millones, que deberá pagar Amaggi en caso de concretar la compra. Con este movimiento, la firma brasileña no solo se asegura el manejo operativo de una instalación clave dentro del negocio del agro, sino que fortalece su posición en el mercado argentino. “Asimismo, se generará un ingreso adicional para la concursada en beneficio de la reestructuración de su actividad que viene desarrollando y que en nada compromete la continuidad de la operatoria ni de los negocios comerciales vinculados con aquella planta, que continuarán desenvolviéndose con la nueva titular”, dicta la resolución judicial. Amaggi ya venía ganando peso en la operatoria de Los Grobo, en un contexto en el que se posiciona como uno de sus principales acreedores. Ambas compañías mantienen acuerdos comerciales que incluyen no solo la provisión de fertilizantes bajo un esquema de consignación para la campaña 2025/26, sino también el acceso preferencial a su red de acopio. Bajo este esquema, la brasileña puede operar con prioridad en las plantas e incluso contar con espacios segregados para su mercadería, además de canalizar volúmenes propios de granos, lo que le da mayor control sobre la originación de granos. Así, en el primer trimestre del acuerdo entre ambas empresas, Los Grobo superó en casi 30% los objetivos de originación de granos que cerró en 185.000 toneladas (frente a las 140.000 toneladas proyectadas). Amaggi es uno de los principales grupos agroindustriales de Brasil. Opera en cuatro áreas de negocio -logística y operaciones; agricultura; materias primas, y energía- y participa de todo el proceso de producción agroindustrial: desde el cultivo, hasta su procesamiento y la posterior comercialización de granos, algodón, insumos, electricidad y operaciones portuarias. El holding pertenece a Blairo Maggi, ex ministro de Agricultura de Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro entre 2016 y 2019, y gobernador del Estado de Mato Grosso de 2003 a 2006. Conocido como “el Rey de la Soja” de su país es el principal productor de la oleaginosa en Brasil. Hacia 2024, Amaggi Argentina exportó 700.787 toneladas de cereales -entre trigo, maíz, sorgo y cebada-, lo que la ubicó en el puesto 11 del ranking exportador, además de 177.716 toneladas de poroto de soja. Ahora, este movimiento responde a los planes de la brasileña en lo que respecta a su política global, de asumir una participación cada vez más activa en el mercado local. Tanto Los Grobo, como Agrofina, entraron en concurso preventivo en febrero de 2025. Según explicaron en la presentación de su balance, confluyeron dos factores principales. Por un lado, las condiciones macroeconómicas -inflación alta, atraso cambiario, la devaluación posterior al cambio de gobierno y la caída de la demanda en un contexto recesivo- afectaron de forma directa su flujo de fondos. Por otro, la sequía histórica de la campaña 22/23 provocó una caída del 40% en la producción, en un momento en el que además retrocedían los precios internacionales de los granos y aumentaban los costos de los insumos agrícolas. Como respuesta a esta situación, Los Grobo se presentó en concurso y empezó por desarmar unidades que requerían alto capital de trabajo y ofrecían baja rentabilidad. Además, avanzó en la separación operativa de Agrofina, mientras que trabaja en una propuesta para los acreedores y en la búsqueda de un inversor capaz de acompañar la reestructuración. Ahora, el negocio del grupo agroindustrial volvió a tomar ritmo y el plan de reactivación avanza por encima de lo previsto. La empresa apunta a recuperar hacia fin de año cerca del 50% del volumen del negocio que tenía antes de la crisis. En ese marco, proyecta sostener el ritmo de crecimiento en los próximos meses. El objetivo es que, hacia noviembre, cuando finalice el acuerdo por un año que tiene con la brasileña, Los Grobo supere el millón de toneladas de originación de granos y alcance ventas de insumos por u$s 40 millones.