El petróleo supera los u$s 120 el barril en medio del temor por la escasez ante la larga guerra Rusia-Ucrania

El petróleo superó los u$s 120 el barril este lunes debido a que la escasez en los mercados de combustibles refinados y la preocupación por el suministro de Rusia impulsaron los precios al nivel más alto en dos meses.

El crudo Brent, de referencia internacional, alcanzó un máximo de dos meses de u$s 120,50 el barril en las primeras operaciones. El crudo de referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subió una cifra similar, hasta los u$s 116 el barril. El contrato Brent para entrega en agosto subió un 0,5%, hasta u$s 116,20 el barril.

Estos movimientos se producen cuando los precios de los combustibles refinados, como el diésel y la nafta, se han visto impulsados por la escasez de suministro en los centros de entrega clave.

Las menores exportaciones de diésel de Rusia, que muchas empresas occidentales están evitando o recortando tras la invasión de Ucrania, han afectado a los mercados aún más que al crudo.

El contrato de gasoil en Europa, un sustituto del diésel, cotiza cerca de niveles récord cercanos a los u$s 1200 la tonelada.

Los altísimos precios de los productos significan que los conductores están pagando precios récord por el diésel y la nafta en muchos países, incluso cuando el crudo aún esta muy por debajo de su máximo histórico de u$s 147,50 por barril, que alcanzó en 2008.

Sin embargo, una relajación de las restricciones por el Covid-19 y los subsidios gubernamentales han ayudado a respaldar la demanda, dijo Keshav Lohiya, de la consultora Oilytics.

"A pesar de los precios récord en las monedas locales, las decisiones políticas como los subsidios continúan distorsionando el mercado", dijo Lohiya. "Además, la demanda post-Covid continúa manteniendo la movilidad muy alta en Europa, especialmente con el período previo al verano".

Los operadores están monitoreando cualquier decisión de la Unión Europea sobre restricciones o un embargo total sobre las compras de petróleo ruso en los próximos días. Los miembros del bloque se reunirán el lunes y el martes. Algunos miembros, como Hungría, se han opuesto a la prohibición total de las compras de petróleo ruso, pero la Unión Europea desea aumentar la presión sobre Rusia.

La reticencia de la OPEP+ a acelerar los aumentos de la producción de petróleo también respalda los precios. El grupo se reúne el jueves y se espera que cumpla con su plan de aumentar la producción en unos 400.000 barriles al mes, un objetivo que ha estado vigente desde el año pasado.

Las preocupaciones sobre el envío a través del Estrecho de Ormuz, por el que pasa un tercio de las exportaciones de petróleo por mar todos los días, después de que Irán incautara dos petroleros de bandera griega el viernes, se ha sumado a los factores que impulsan el precio.