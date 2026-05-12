El turismo en España volverá a marcar cifras históricas durante 2026. El World Travel and Tourism Council (WTTC) adelantó que el sector turístico moverá 255.360 millones de euros el próximo año, un crecimiento del 3,7% respecto de 2025. La proyección incluye gasto directo de viajeros, inversiones y efectos inducidos sobre la economía española. El informe confirma que España seguirá consolidándose como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. Según explicó Gloria Guevara, presidenta del WTTC, el país mantendrá un fuerte crecimiento gracias a la colaboración público-privada, las inversiones en infraestructura y la conectividad internacional. El WTTC calcula que el turismo en España generará 302.000 millones de dólares, equivalentes a unos 255.360 millones de euros. Dentro de esa cifra, alrededor de 120.000 millones de euros corresponderán al gasto directo de viajeros internacionales. Ese gasto directo crecerá un 5,3 % respecto del año anterior. El resto de los ingresos provendrá de inversiones en el sector turístico y de los efectos indirectos vinculados al movimiento económico que genera la actividad. España seguirá destacándose como el principal destino del mundo por gasto turístico internacional. Aunque Francia recibirá más visitantes extranjeros, el gasto de los viajeros en territorio español continuará siendo superior. El informe del WTTC muestra que el gasto promedio por viajero en España alcanza los 1344 dólares, equivalentes a unos 1144 euros. Esa cifra se ubica un 20,5% por encima de la media mundial. Durante 2025, España concentró 115.000 millones de euros en gasto de turistas internacionales y otros 77.800 millones de euros vinculados al turismo doméstico. El país se posicionó así entre las principales potencias turísticas del planeta. El grueso del movimiento económico continúa concentrándose en el turismo de ocio, aunque también crece el turismo de negocios. A nivel global, el gasto turístico internacional ya superó los niveles registrados antes de la pandemia. Gloria Guevara descartó problemas de suministro de queroseno para la aviación pese a la crisis en Oriente Medio. La presidenta del WTTC sostuvo que el combustible aéreo es clave para el comercio mundial y que las aerolíneas europeas cuentan con sistemas de cobertura para asegurar el abastecimiento. Sin embargo, reconoció que la situación internacional ya impacta sobre los precios de los billetes y sobre algunas rutas aéreas. Muchas compañías deben modificar recorridos porque uno de cada siete viajeros internacionales realiza conexiones a través de Oriente Medio. El WTTC prevé que la región más afectada será precisamente Oriente Medio, donde el turismo podría caer un 14,5% este año. Emiratos Árabes registraría una baja todavía más fuerte, mientras Europa mantendría un crecimiento estimado del 3,6%. La presidenta del WTTC también se refirió al caso del MV Hondius, el crucero donde se detectó un brote de hantavirus. Gloria Guevara minimizó el impacto potencial sobre la industria turística y recordó que el sector superó numerosas crisis durante las últimas décadas. “Esto no es una pandemia, ni de lejos”, afirmó la titular de la organización turística. Además, destacó que la industria de cruceros ya atravesó más de cien crisis en los últimos 20 años y logró recuperarse en todos los casos. Las previsiones del organismo internacional mantienen una visión positiva para el turismo mundial y especialmente para España, que continuará siendo uno de los grandes motores del sector a nivel global.