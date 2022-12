Bitcoin: quiebra una de las principales empresas de minería y tiemblan las criptmonedas

Uno de los mayores mineros de bitcoins que cotizan en Estados Unidos se ha declarado en quiebra , mientras las empresas luchan contra la caída de los precios de las criptomonedas y el aumento de los costos del negocio de producción de tokens, que consume mucha energía.

Core Scientific se acogió este miércoles al Capítulo 11 de protección por bancarrota en Texas, donde tiene su sede. La empresa dijo que planeaba seguir operando y produciendo bitcoin mientras llegaba a un acuerdo de reestructuración con sus prestamistas y acreedores.

La minera de bitcoin, que cotiza en el Nasdaq, forma parte del índice Russell 2000, una referencia muy extendida de pequeñas empresas estadounidenses, por lo que su quiebra afectará a las carteras de muchos inversores y agravará los problemas del sector de las criptomonedas.

Su valor de mercado alcanzó casi u$s 3000 millones en abril, pero desde entonces ha caído a menos de u$s 100 millones, según datos de FactSet.

La empresa gestiona instalaciones en cinco estados de Estados Unidos en las que las computadoras procesan complejas ecuaciones en una carrera contra otros participantes en la red bitcoin para crear nuevas unidades de la criptomoneda.

Es uno de los varios mineros de criptomonedas que cotizan en Bolsa cuyas acciones se han visto afectadas por la caída de los precios de las criptomonedas y el aumento de los precios mundiales de energía, que se quema en enormes cantidades en el proceso de minería.

Core Scientific comenzó a cotizar en enero tras un acuerdo con una compañía con propósito especial de adquisición (SPAC, por sus siglas en inglés) respaldada por BlackRock. Sus acciones han caído un 98% este año.

Según la empresa, la declaración de quiebra "fue necesaria debido a la disminución de los resultados operativos y la liquidez de la empresa como consecuencia del descenso prolongado del precio de bitcoin, el aumento de los costos de electricidad... y el incumplimiento de las obligaciones de pago por parte de algunos de sus clientes de hosting".

Core también se vio afectada por la bancarrota del prestamista de criptomonedas Celsius Network, que quebró en el verano boreal. Las dos empresas se enfrentaron en una disputa por los servicios de alojamiento que Core prestaba a Celsius, lo que agravó las tensiones financieras del minero.

Este año, el precio del bitcoin -la principal criptomoneda- ha caído más de un 65% frente al dólar , alcanzando mínimos de dos años. La minera Argo Blockchain, que cotiza en Londres, se ha desplomado un 97% este 2022. Valkyrie Bitcoin Miners ETF, que sigue una cartera de mineros que cotizan en Bolsa, ha caído alrededor del 80% desde su lanzamiento en febrero.

Core tiene hasta 5000 acreedores y entre u$s 1000 millones y u$s 10.000 millones en activos y pasivos , según documentos judiciales. La empresa debe unos u$s 73 millones a sus 30 mayores acreedores no garantizados, entre los que se incluyen impuestos impagos y proveedores de energía. Su mayor deuda no garantizada es con el grupo financiero B Riley, prestamista de la minera de criptomonedas, por de u$s 42 millones.

En una carta pública la semana pasada, B Riley dijo que Core Scientific había pedido prestados cientos de millones de dólares como parte de "una estrategia agresiva y mal concebida por la empresa para seguir construyendo instalaciones de energía y expandirse".

"Estos préstamos se hicieron cuando el precio de bitcoin era significativamente más alto de lo que es hoy y la rentabilidad teórica de los mineros era significativamente más rápida", dijo el presidente Bryant Riley. Core Scientific no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.