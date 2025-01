Alerta inversores: ¿podrían las acciones de Estados Unidos estar en territorio de burbuja?

En la actualidad, muchos inversores están muy atentos a las burbujas de precios de los activos, preocupados por la posibilidad de que se repitan los ciclos de auges y caídas del pasado.

Así, a menudo me preguntan si existe una burbuja en torno al grupo de acciones que han liderado el S&P 500, las llamadas Siete Magníficas empresas tecnológicas que han dominado el índice en los últimos años y han sido responsables de una parte muy desproporcionada de sus ganancias.

Se pueden observar los parámetros de valoración para discernir una burbuja, pero hace tiempo que creo que un diagnóstico psicológico es más eficaz. Busco una exuberancia altamente irracional: la adoración absoluta de un grupo de empresas o activos que da lugar a un miedo masivo a quedarse atrás si uno no participa en la burbuja con la convicción de que, para estas acciones, 'no hay precio demasiado alto'. En particular, cuando escucho esto último, lo considero una señal segura de que se está gestando una burbuja. En resumen, las burbujas están marcadas por el pensamiento burbuja.

Si el pensamiento burbuja es irracional, ¿qué es lo que permite a los inversores alejarse del pensamiento racional? La respuesta es sencilla: la novedad. Este fenómeno se basa en otra frase de inversión consagrada: 'esta vez es diferente'. Las burbujas se asocian invariablemente a nuevos acontecimientos, desde la moda de los tulipanes en Países Bajos en la década de 1630 hasta Internet y las telecomunicaciones a finales de la década de 1990. Como no hay ningún indicador histórico de cuál podría ser la valoración adecuada de la novedad, no hay nada que la ate a tierra firme.

Todas las burbujas que he vivido han tenido que ver con innovaciones, muchas de las cuales se sobrevaloraron o no se comprendieron del todo. Los atractivos de un nuevo producto o forma de hacer negocios suelen ser obvios, pero los baches y escollos suelen estar ocultos. Una nueva empresa puede superar completamente a sus predecesoras, pero los inversores no suelen comprender que incluso un recién llegado brillante puede ser suplantado. Los disruptores pueden ser desbancados, ya sea por hábiles competidores o incluso por nuevas tecnologías.

En la década de 1990, los inversores estaban seguros de que 'Internet cambiaría el mundo'. Así parecía, y esa suposición provocó una tremenda demanda de todo lo relacionado con Internet. Las acciones de e-commerce salieron a Bolsa a precios aparentemente elevados y se triplicaron el primer día. En toda manía y burbuja suele haber algo de verdad. Sólo que se lleva demasiado lejos. Internet cambió absolutamente el mundo, pero la inmensa mayoría de las empresas puntocom que se dispararon en la burbuja de finales de los '90 terminaron sin tener valor.

Demasiado optimismo en lo nuevo conduce a errores de valoración. Como los participantes en la burbuja no pueden imaginar que haya ningún inconveniente, a menudo otorgan valoraciones que dan por supuesto el éxito. En realidad, sólo unos pocos recién llegados pueden prosperar, o incluso sobrevivir.

Las acciones se venden a múltiplos de los beneficios del año siguiente, lo que refleja la expectativa de que seguirán generando dinero durante muchos años. Al comprar una acción, se compra una parte de los beneficios de la empresa cada año en el futuro. Al comprar una acción a un múltiplo precio/beneficios superior al promedio, los inversores están pagando por los beneficios de las empresas -incluso después de reconocerles un crecimiento significativo- durante muchas décadas en el futuro.

Las empresas líderes del S&P 500 de hoy son, en muchos aspectos, mucho mejores que las mejores empresas del pasado. Disfrutan de enormes ventajas tecnológicas y de una vasta escala. Pero la persistencia no es fácil de conseguir, especialmente en campos de alta tecnología que son vulnerables a la disrupción. En las burbujas, los inversores tratan a las empresas líderes como si fueran a mantener su liderazgo durante décadas. Algunas lo consiguen y otras no, pero el cambio, más que la persistencia, parece ser la norma.

¿Está demasiado alta la Bolsa estadounidense? Es extremadamente raro que el S&P 500 devuelva 20% o más durante dos años seguidos. Ocurrió en los dos últimos años, con una suba del S&P 500 del 24,2% en 2023 y del 23,3% en 2024, lo que nos lleva a 2025. ¿Qué nos espera?

Las señales de cautela actuales incluyen el optimismo que ha prevalecido en los mercados desde finales de 2022, el entusiasmo que se está aplicando a lo nuevo de la inteligencia artificial y la presunción generalizada de que las siete principales empresas seguirán teniendo éxito. Por otra parte, el ratio precio/beneficio a plazo del S&P 500 es alto pero no descabellado: de 23,6 veces. Tampoco oigo a la gente decir "no hay precio demasiado alto" y los mercados, aunque con precios altos y quizás espumosos, no me parecen una locura.