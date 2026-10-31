El teatro romano de Málaga, al pie de la Alcazaba. La ciudad era el puerto de Malaca en época romana.

Las obras del Metro en la calle Hilera, en el centro de Málaga, destaparon una necrópolis romana de entre los siglos II y IV con 984 complejos funerarios y más de 1000 individuos. Así lo detalla El Español, que recoge los datos difundidos por la Junta de Andalucía. La investigación sigue abierta y condiciona el avance de la obra.

Dónde está la necrópolis y cómo creció el hallazgo

La necrópolis se localiza en el primer tramo de la prolongación del Metro hacia el futuro Hospital Virgen de la Esperanza, entre la estación Guadalmedina, junto a El Corte Inglés, y el final de la calle Hilera. El mismo medio explica que en la actualización anterior el recuento era de 274 enterramientos y más de 400 individuos. La cifra actual supera en más de tres veces la de entonces.

En diciembre de 2025, El Independiente ya había contado que la Consejería de Cultura consideraba que el yacimiento “abre un nuevo panorama de investigación” sobre la Málaga romana. Hasta entonces se pensaba que esa zona era terreno ganado al mar en época islámica, lo que explicaba la ausencia de restos anteriores.

Cómo eran las tumbas halladas debajo del Metro de Málaga

Los enterramientos se excavaron en arcillas rojizas y quedaron cubiertos más tarde por huertas islámicas y por terrenos modernos. Entre los tipos de sepultura figuran las tumbas con tegulae (tejas romanas), las cistas, las fosas simples y los entierros de recién nacidos dentro de ánforas. Todos los enterramientos son de inhumación y los ajuares son escasos. Xataka suma que algunas tumbas se superponen hasta en tres niveles y que han aparecido monedas de distintos orígenes, un dato acorde con el papel de Malaca como puerto del Mediterráneo.

Los arqueólogos y antropólogos que trabajan en el yacimiento analizarán los restos para conocer la dieta, la salud y el modo de vida de quienes allí fueron enterrados.

La estación Guadalmedina, donde arranca el tramo de la prolongación del Metro hacia el Hospital Virgen de la Esperanza. Wikimedia Commons / Alan Grant

Qué pasa con la obra del Metro tras los hallazgos

De acuerdo con la Junta de Andalucía, la zona arqueológica se redujo de 406 a 250 metros lineales, lo que permitió retomar los trabajos pendientes en la losa de cubierta del túnel. Según Xataka, el consejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet, indicó que esta fase, prevista para noviembre, se extenderá hasta principios de 2027, aunque la fecha de apertura general no cambiaría porque los tres tramos se construyen por etapas.

Qué pasará con los restos encontrados bajo el Metro de Málaga

Una vez estudiados, los restos se depositarán en el Museo de Málaga. Las piezas más relevantes se mostrarán en un espacio junto a la estación Guadalmedina, donde ya se conservan restos del arrabal islámico de Attabanim, y una tumba de cada tipo irá a un futuro museo arqueológico del Metro.

Málaga guarda otros vestigios de su pasado romano. Cerca de la catedral apareció un objeto romano del siglo III utilizado en ritos religiosos, y en la propia catedral una zanja abierta para instalar una grúa sacó a la luz restos de unos 5000 años que pueden reescribir la historia de esta vieja ciudad romana.