Las cáscaras de naranja y la canela pueden convertirse en un ambientador casero con apenas unos minutos de preparación. Al hervir ambos ingredientes en una olla con agua, el vapor ayuda a distribuir sus aromas por el hogar, una alternativa sencilla para perfumar las habitaciones sin recurrir a aerosoles ni fragancias artificiales.

Este método, conocido como simmer pot o popurrí a fuego lento, aprovecha los compuestos aromáticos presentes en la piel de los cítricos y las especias. Además de aportar una fragancia dulce y fresca, permite reutilizar las cáscaras que habitualmente terminan en la basura.

Por qué recomiendan hervir cáscaras de naranja con canela y para qué sirve

La principal razón para utilizar esta combinación es su capacidad para aromatizar los espacios interiores de manera natural. La piel de la naranja contiene aceites esenciales ricos en limoneno, una sustancia responsable de buena parte de su característico olor cítrico. Por su parte, la canela aporta compuestos como el cinamaldehído, que le confieren su fragancia cálida y especiada.

Cascara de naranja, imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock New Africa

La eficacia de esta preparación como ambientador casero también cuenta con el respaldo de especialistas en el cuidado del hogar. En declaraciones recogidas por la revista estadounidense Good Housekeeping, la experta Holderman recomienda calentar naranjas, ramas de canela y otras especias en una olla con agua. Según explica, “el vapor perfuma suavemente el aire sin fragancias sintéticas”, una alternativa a los ambientadores comerciales.

Por su parte, la revista especializada Better Homes & Gardens destaca que esta técnica permite aprovechar las cáscaras de los cítricos y otros restos de alimentos para crear fragancias naturales dentro de la vivienda.

La mezcla también puede ayudar a disimular los olores que permanecen en la cocina después de preparar determinados alimentos, como pescado, frituras o cebolla. Sin embargo, su efecto es principalmente aromático: no elimina las partículas contaminantes del aire ni sustituye la ventilación y la limpieza habituales.

¿Cómo hervir cáscaras de naranja con canela para perfumar toda la casa?

La preparación requiere pocos ingredientes y no necesita herramientas especiales. Para conseguir una fragancia agradable, se recomienda utilizar canela en rama y cáscaras de naranja frescas.

Ingredientes:

Cáscaras de una o dos naranjas.

Dos o tres ramas de canela.

Entre 750 mililitros y un litro de agua.

Opcional: clavos de olor, anís estrellado o unas rodajas de manzana.

Paso a paso:

Lavar bien las naranjas antes de retirar las cáscaras para eliminar posibles restos de suciedad. Colocar las cáscaras en una olla pequeña junto con las ramas de canela. Añadir el agua hasta cubrir los ingredientes. Calentar la preparación hasta que comience a hervir. Reducir el fuego al mínimo y dejar la olla destapada para facilitar la dispersión del aroma. Mantener la mezcla a fuego suave durante unos 20 a 30 minutos, según la intensidad de fragancia deseada. Apagar el fuego y dejar que la preparación se enfríe.

Good Housekeeping recomienda mantener la preparación a fuego lento durante 20 o 30 minutos y menciona que los mismos ingredientes pueden volver a calentarse a lo largo del día, siempre que conserven su aroma y se añada suficiente agua.

La canela aporta compuestos como el cinamaldehído, que le confieren su fragancia cálida y especiada. Fuente: Shutterstock Shutterstock

A medida que el agua se calienta, los compuestos aromáticos se liberan y se dispersan por los ambientes próximos a la cocina. La intensidad del perfume depende de la cantidad de ingredientes, la ventilación y las dimensiones de la vivienda.

Es importante controlar el nivel del agua para evitar que se evapore por completo y no dejar la olla al fuego sin supervisión. Por último, conviene recordar que hervir naranja y canela no desinfecta ni purifica el aire. Su principal utilidad consiste en proporcionar una fragancia agradable mediante ingredientes cotidianos.