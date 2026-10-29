Un carpintero que trabajaba en la reforma de una casa encontró una antigua cartera extraviada hace 51 años. Imagen ilustrativa.

En septiembre de 2026, Matty Goldsmith, un carpintero que trabajaba en la reforma de una vivienda situada en Victoria Road, en Dartmouth (Canadá), descubrió una antigua cartera de cuero debajo del suelo de la casa.

Al revisar su contenido, descubrió documentos personales que pertenecían a Richard Gilroy, quien había perdido la cartera en 1975, cuando tenía aproximadamente 17 años.

Uno de los detalles más llamativos fue que los documentos se encontraban en buen estado, pese a haber permanecido ocultos durante más de cinco décadas.

Qué objetos había dentro de la cartera y cómo localizaron a su dueño

El carpintero encontró objetos diversos dentro de la cartera que había estado perdida más de 50 años.

Entre ellos, halló un certificado de nacimiento original escrito a mano, una identificación estudiantil, un billete de un dólar y una entrada de teatro para ver una representación de la obra Hamlet, de William Shakespeare. Incluso, la entrada le había costado a aquel joven de 17 años 1,50 dólares canadienses.

Luego de que Matty Goldsmith encontrara la cartera extraviada y los objetos que llevaba dentro, junto con sus compañeros sospecharon que podía pertenecer a un antiguo estudiante que hubiera trabajado en la construcción de la vivienda.

Luego de encontrar la cartera, Matty Goldsmith y sus compañeros de trabajo sospecharon que podría pertenecer a alguien que hubiera colaborado en la construcción de la casa. Imagen ilustrativa. Magnific

Por tanto, el 23 de septiembre de 2026 el carpintero publicó una fotografía de la identificación estudiantil que halló en un grupo local de Facebook, acompañado de un mensaje que preguntaba si alguien conocía a Richard Gilroy.

Tras aquella publicación en redes sociales, la esposa del dueño de la cartera, Donna Gilroy, respondió que su marido seguía vivo. También, afirmó que él recordaba haberla extraviado en aquella casa. Finalmente, tres días después de encontrar la cartera, Goldsmith logró devolverle sus pertenencias extraviadas durante 51 años.

En una cobertura sobre el caso realizada por CBC News, Goldsmith reconoció que suele descubrir objetos antiguos durante las reformas que realiza en viviendas. En ese sentido, reveló haber encontrado cartas escritas en chino y una botella de whisky de cobra durante obras realizadas en Vancouver. De todos modos, aseguró que era la primera vez que encontraba documentos de identidad de otra persona.

Qué dijo Richard Gilroy al recuperar la cartera que había perdido hace 50 años

En declaraciones a CBC News, el dueño de la cartera expresó su desconcierto al enterarse que un desconocido había encontrado pertenencias extraviadas en su adolescencia. “Me sorprendió muchísimo, por decirlo suavemente. Estoy muy contento de haberlo recuperado todo”, subrayó.

Richard Gilroy expresó su desconcierto al enterarse que alguien había encontrado una pertenencia extraviada durante su adolescencia. Imagen ilustrativa. Magnific

También, explicó que le parecía curioso encontrar su certificado de nacimiento original, y manifestó que no recordaba por qué sus padres se lo habían entregado en aquella época. “Es muy curioso que mi certificado de nacimiento original, escrito a mano, estuviera en mi cartera”.

A raíz del hallazgo fortuito y la sorpresa que le produjo el descubrimiento, Richard Gilroy aseguró que enmarcaría la cartera y los documentos encontrados para conservarlos como un recuerdo de su juventud.