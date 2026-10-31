Alpuente es una localidad situada en la comarca de Los Serranos, en el interior de Valencia. El municipio destaca por su entorno montañoso y su arquitectura medieval, aunque su atracción más llamativa es que conserva más de 100 huellas fósiles de dinosaurios.

Su patrimonio paleontológico hacen de este municipio valenciano uno de los más bonitos de España, reconocimiento que obtuvo en 2026 y que revaloriza su identidad histórica y cultural.

Además, sus 1239 bienes y yacimientos protegidos permiten conocer cómo era la región mucho tiempo antes de que aparecieran los primeros asentamientos humanos.

El yacimiento arqueológico de Alpuente que conserva más de 100 huellas de dinosaurios

Uno de los principales atractivos de Alpuente es el yacimiento icnológico de Corcolilla, situado en las proximidades de la aldea del mismo nombre. Este enclave conserva más de un centenar de huellas de dinosaurios que habitaron la región durante el Jurásico Superior.

Según establece la iniciativa de turismo paleontológico de la Comunidad Valenciana, Camins de Dinosaures, las huellas tienen una antigüedad superior a los 140 millones de años y se encuentra sobre un estrato conformado por depósitos de una antigua curva sinuosa fluvial.

Huellas en el Yacimiento Icnológico de Corcolilla, un sitio paleontológico situado en el municipio de Alpuente. Wikimedia Commons

En este sentido, se identificaron más de 100 huellas con tres dedos, denominadas científicamente como icnitas tridáctilas. Estos rastros corresponden a dinosaurios bípedos de pequeño y mediano tamaño, entre ellos terópodos y ornitópodos.

La mayoría de estas pisadas están organizadas en rastros que permiten estudiar los desplazamientos de estos animales. Además, sus orientaciones sugieren que la zona fue utilizada como lugar de tránsito por diferentes dinosaurios.

En este contexto, la relevancia científica y patrimonial del enclave derivó en que Corcolilla fuera declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2006, dentro de la categroría de zona paleontológica.

Cómo visitar las hullas de dinosaurios de Corcolilla

El yacimiento se encuentra junto al kilómetro 6,8 de la carretera CV-350, en el término municipal de Alpuente, y está preparado para recibir visitantes.

Según explica Turisme Comunitat Valenciana, el recinto dispone de pasarelas y paneles informativos que permiten observar las huellas y conocer las características de los dinosaurios que las dejaron.

Asimismo, cuenta con una cubierta de protección para reducir el deterioro provocado por las condiciones meteorológicas, además de miradores y una zona de aparcamiento.

La localidad también ofrece experiencias de turismo paleontológico que combinan las visitas a los yacimientos con actividades didácticas y recorridos por el Museo Paleontológico de Alpuente.

Entre ellas destaca el recorrido por el yacimiento de Cañada París, otro de los enclaves donde se conservan huellas de dinosaurios que habitaron esta región hace millones de años.

Qué otros lugares se pueden visitar en Alpuente

Más allá de sus yacimientos paleontológicos, Alpuente conserva un legado histórico vinculado a su pasado musulmán y medieval.

Entre sus principales atractivos se encuentran los restos del Castillo de Alpuente, una antigua fortaleza situada sobre una elevación rocosa desde la que se domina el entorno. Asimismo, la Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad es uno de los edificios religiosos más representativos de la localidad.

Alpuente conserva un legado histórico vinculado a su pasado musulmán y medieval. Wikimedia Commons

También destaca la Torre de Aijama, que formaba parte del antiguo sistema defensivo, junto con los vestigios de las murallas y el acueducto medieval, del que todavía se conservan varias arcadas.

Por otro lado, los visitantes pueden conocer el Museo Etnológico, dedicado a las tradiciones y formas de vida de la población local, o recorrer los senderos que atraviesan los paisajes montañosos del municipio.