Una joven de 34 años que compró su primera vivienda por 12.000 euros en una pequeña aldea de Galicia.

Comprar una casa es uno de los objetivos más difíciles para muchos jóvenes. De hecho, solo el 15,2% de los jóvenes españoles logra adquirir una vivienda antes de los 30 años, y apenas uno de casa diez menores de 25 años consiguen comprar una casa, según el comunicado oficial del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE).

Sin embargo, existen alternativas al mercado inmobiliario de las grandes ciudades. Este es el caso de Carla, una joven de 34 años que compró su primera vivienda por 12.000 euros en una pequeña aldea de Galicia, donde comenzó un proyecto de rehabilitación para transformar una antigua propiedad rural en su nuevo hogar.

A través de su canal de YouTube, Con amor camino, que cuenta con cerca de 27.000 suscriptores, comparte los avances de la reforma, los obstáculos que encuentra y las tareas que realiza con ayuda de su familia. Los ingresos que obtiene de la plataforma le permiten contribuir a la financiación de las obras, aunque no ha detallado cuánto dinero ha invertido hasta el momento.

¿Cómo es la casa que compró por 12.000 euros en una aldea de Galicia?

La propiedad conserva numerosos elementos de la arquitectura rural gallega. En uno de sus primeros vídeos, Carla mostró el interior de la vivienda, que cuenta con una antigua bodega de vino donde encontró varios barriles, una prensa de uva y un carro tradicional que antiguamente se utilizaba para las tareas agrícolas.

Carla mostró el interior de la vivienda en su canal de YouTube que cuenta con una antigua bodega de vino donde encontró varios barriles. @conamorcamino en YouTube

En el exterior dispone de un patio, un lavadero, un espacio de almacenamiento y un hórreo, una construcción tradicional destinada a conservar los alimentos y protegerlos de la humedad. “Me hace mucha ilusión tener un hórreo en mi casita”, expresó la joven durante el recorrido.

La planta superior tiene dos habitaciones, un salón con abundante luz natural y un cuarto de baño que se encontraba en buen estado. Sin embargo, la cocina y parte de la estructura necesitaban importantes trabajos de rehabilitación.

“Los techos no están perfectos y los muebles son muy antiguos, pero le voy a poner mucho cariño”, explicó Carla, quien decidió conservar algunos elementos originales de la vivienda, como el antiguo fogón de la cocina.

¿Cómo financia la reforma de su vivienda con YouTube?

Para afrontar los gastos de rehabilitación, Carla utiliza parte de los ingresos que genera su canal de YouTube, donde documenta las distintas etapas de la obra. Su contenido incluye desde la reparación de paredes y la renovación del patio hasta la instalación de ventanas y las mejoras en la cocina.

Solo el 15,2% de los jóvenes españoles logra adquirir una vivienda antes de los 30 años Shutterstock

La joven realiza buena parte de los trabajos por su cuenta, aunque también recibe ayuda de su padre en determinadas tareas. En uno de los vídeos, que supera las 135.000 reproducciones, muestra cómo ambos colaboran en las reformas de la propiedad.

Carla reconoce que comenzó el proyecto sin experiencia previa en construcción. “Estoy aprendiendo sobre la marcha, enfrentándome a cada proyecto, equivocándome, buscando soluciones”, explica en la descripción de su canal.

Entre las tareas que ha realizado se encuentra el enfoscado de las paredes exteriores de la cocina para protegerlas de la humedad. También ha buscado alternativas económicas para reducir los gastos, como la compra de una ventana a medida por 163,30 euros, frente a otro presupuesto de 250 euros.

El coste total de la rehabilitación todavía no se conoce. Según la plataforma especializada Certicalia, la sustitución del tejado de una vivienda unifamiliar puede alcanzar los 20.000 euros, mientras que una intervención que incluya ventanas y aislamiento de fachada puede elevar el presupuesto hasta los 50.000 euros, en función de las características del inmueble.

Además de mostrar las obras, Carla comparte aspectos de su nueva vida rural, como los huertos de sus vecinos, una antigua escuela abandonada y una fuente natural de la aldea. Su proyecto refleja una alternativa de acceso a la vivienda basada en la recuperación de inmuebles rurales, el trabajo propio y la obtención de ingresos a través de las plataformas digitales.