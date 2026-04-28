Viajar a Grecia nunca fue tan accesible. El Corte Inglés ha lanzado una nueva propuesta para descubrir la llamada “tierra del Olimpo” con un paquete que incluye vuelos, hoteles y coche de alquiler a un precio competitivo desde 551 euros. La oferta está pensada para quienes buscan recorrer el país heleno a su ritmo, combinando historia, cultura y paisajes únicos. El recorrido permite sumergirse en los vestigios de la Grecia clásica, desde templos milenarios hasta ciudades cargadas de mitología. Con salida disponible desde abril de 2026 hasta abril de 2027, esta experiencia de 9 días invita a explorar algunos de los destinos más emblemáticos del país en un viaje completo y flexible. La propuesta “Ruta por el Peloponeso y Meteora” ofrece un viaje de 9 días y 7 noches con todos los servicios esenciales incluidos. El paquete incluye vuelo de ida y vuelta, estancias en hoteles seleccionados en diferentes ciudades, régimen elegido en cada destino, coche de alquiler para desplazarse con libertad y seguro de viaje. El viaje comienza en Atenas, donde destacan monumentos como la Acrópolis de Atenas. Desde allí, la ruta continúa hacia el Peloponeso, cruzando el impresionante Canal de Corinto, una obra que conecta el mar Egeo con el Jónico. Entre las paradas más destacadas se encuentran Micenas, cuna de leyendas épicas; Epidauro, famoso por su acústica excepcional; y Olimpia, donde nacieron los Juegos Olímpicos. También se visita Delfos, conocido por su oráculo, y la espectacular Meteora, con monasterios construidos sobre imponentes formaciones rocosas. Salida en vuelo hacia la capital griega. A la llegada, traslado al hotel y tiempo libre para una primera toma de contacto con la ciudad, ideal para pasear por sus barrios más tradicionales. Jornada completa para descubrir la ciudad. Entre los imprescindibles se encuentran la Acrópolis de Atenas y sus alrededores, además de recorrer calles históricas, disfrutar de la gastronomía local y conocer el ambiente cultural de la capital. Inicio de la ruta en coche hacia el Peloponeso. En el camino se cruza el Canal de Corinto. Parada en Corinto y continuación hacia Nauplia, antigua capital, antes de llegar a Tolo, destino final del día. Excursión por dos de los enclaves históricos más importantes de Grecia. En Micenas se pueden ver restos arqueológicos vinculados a la mitología, mientras que en Epidauro destaca su teatro, famoso por su acústica. Salida hacia Olimpia, cuna de los Juegos Olímpicos. Día dedicado a recorrer el recinto arqueológico y conocer el legado deportivo e histórico de este lugar emblemático. Viaje hacia Delfos, uno de los centros religiosos más importantes de la antigua Grecia. Aquí se encuentra el famoso oráculo, rodeado de un entorno natural único. Ruta hacia Meteora, donde se ubican monasterios construidos sobre formaciones rocosas. Visita de este paisaje único y continuación hasta Kalambaka, donde se pasa la noche. Regreso a Atenas. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad, hacer compras o visitar aquellos lugares que hayan quedado pendientes. Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso, poniendo fin a un recorrido que combina historia, cultura y paisajes inolvidables. El paquete está disponible desde 551 euros por persona, con el descuento aplicado. El precio puede variar según la fecha elegida, el tipo de alojamiento, el régimen y la disponibilidad. Para contratar este viaje, los interesados pueden acceder a la web de Viajes El Corte Inglés, donde es posible seleccionar fechas, número de noches, habitaciones y vehículo. También se puede gestionar la reserva en agencias físicas de la compañía. Se recomienda tener en cuenta algunas condiciones, como la necesidad de tarjeta de crédito para el alquiler del coche y el check-in en hoteles, así como revisar la documentación requerida para viajar. Con todo incluido y la posibilidad de personalizar la experiencia, esta oferta se presenta como una oportunidad atractiva para descubrir Grecia a fondo.