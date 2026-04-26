La agencia de viajes de El Corte Inglés, con más de 50 años de trayectoria en el sector turístico, ha lanzado una nueva oferta para quienes quieran recorrer dos de las ciudades más visitadas de Europa. Se trata de un paquete que combina vuelos y alojamiento para visitar París y Roma durante una semana. La propuesta permite viajar durante 7 días con noches flexibles y la posibilidad de descubrir cada destino sin itinerarios cerrados. El plan incluye vuelos entre ambas ciudades y alojamiento en hoteles seleccionados. El itinerario comienza con un vuelo hacia París, donde los viajeros pasarán tres noches. Durante la estancia, podrán recorrer la ciudad libremente y visitar algunos de sus principales atractivos turísticos, como la Torre Eiffel o el Palacio de Versalles. Posteriormente, el cuarto día se realiza un vuelo hacia Roma, conocida como la “Ciudad Eterna” por la gran cantidad de monumentos históricos que conserva. Allí los viajeros disponen de tres noches para recorrer sus calles y descubrir su patrimonio. Las salidas están disponibles desde marzo de 2026 hasta febrero de 2027. El paquete turístico tiene un precio desde 470 euros en España, aunque actualmente cuenta con un 10% de descuento, por lo que se puede conseguir desde 423 euros por persona. La oferta se puede contratar a través de la agencia de viajes de El Corte Inglés, que permite seleccionar fechas de salida, hoteles y régimen de estancia según disponibilidad. Una vez confirmada la reserva, el viajero recibe la documentación del vuelo y del alojamiento incluidos en el paquete. Antes de contratar el viaje, la agencia señala algunas condiciones que conviene tener en cuenta: Durante la estancia en Roma, los viajeros también pueden adquirir tarjetas turísticas como la OMNIA Vatican & Rome Card o la Roma Pass, que permiten acceder a varias atracciones con descuentos y utilizar el transporte público de forma ilimitada durante varios días. Estas tarjetas facilitan la visita a lugares como el Coliseo o los Museos Vaticanos evitando largas colas.