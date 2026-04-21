La célebre frase de Pitágoras que dice “Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres”, incluida en Sentencias de oro, sigue resonando con fuerza a lo largo de los siglos. Esta reflexión del filósofo griego no solo es una máxima antigua, sino una verdad incómoda y clarividente que interpela directamente a las sociedades modernas. Lejos de ser una simple recomendación pedagógica, el griego pone el dedo en la llaga de un problema estructural: el castigo no es más que el síntoma de un fracaso educativo previo. Para Pitágoras, educar va mucho más allá de transmitir conocimientos académicos o acumular información en la mente de los niños. Educar significa formar personas íntegras. Implica enseñar a convivir en sociedad, a respetar límites ajenos, a entender que cada acto tiene consecuencias y, sobre todo, a reconocer la existencia del otro. Cuando esta formación se descuida durante la infancia, el problema no se resuelve: simplemente se pospone. Lo que no se corrige en el niño reaparece en el adulto, y entonces la sociedad recurre a normas, multas o castigos para intentar controlar lo que no se supo prevenir. El filósofo griego entendía con claridad que el carácter se construye desde la niñez. Un niño que aprende a gestionar la frustración no necesitará imponer su voluntad mediante la fuerza en la edad adulta. Un niño educado en el valor del respeto difícilmente requerirá ser reprimido constantemente cuando sea mayor. La educación actúa desde dentro del individuo, generando un cambio profundo y duradero. En cambio, el castigo solo opera desde fuera y, casi siempre, llega demasiado tarde. Las sociedades que confían exclusivamente en el castigo suelen ser aquellas que han fallado en su labor educativa. Prisiones abarrotadas, leyes cada vez más severas y sistemas de vigilancia permanente no son señales de orden social, sino de una carencia profunda: la ausencia de normas interiorizadas. Cuando una comunidad necesita controlar de forma constante a sus miembros, es porque no ha conseguido que estos asimilen desde pequeños los principios básicos de convivencia. Educar bien requiere tiempo, paciencia e inversión constante. No genera titulares inmediatos ni resultados espectaculares a corto plazo. Exige coherencia y dedicación. El castigo, por el contrario, ofrece una solución aparente: es visible, rápido y genera la ilusión de que se está actuando. Sin embargo, esta ilusión es engañosa. El castigo puede detener una conducta puntual, pero rara vez transforma a la persona que la comete. La sentencia de Pitágoras encierra además una profunda advertencia ética. Castigar a los adultos sin haber educado previamente a los niños equivale, en cierto sentido, a una forma de injusticia. Se exige responsabilidad a quien no fue preparado para ejercerla plenamente. No se trata de justificar los errores, sino de comprender su origen y prevenirlos. Más de dos mil años después de que Pitágoras pronunciara estas palabras, el dilema continúa intacto. Apostar por la educación es apostar por el largo plazo, por la prevención y por la confianza en el ser humano. Apostar solo por el castigo es resignarse a apagar incendios sin preguntarse por qué se repiten una y otra vez. Pitágoras no hablaba únicamente de niños y de hombres; hablaba del futuro de toda una sociedad. Su mensaje, recogido en las Sentencias de oro, mantiene una vigencia incómoda: si realmente queremos menos castigos, necesitamos más educación. No como complemento tardío, no como parche ocasional, sino desde el principio, desde la infancia, con constancia y convicción.