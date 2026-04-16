El Partido Popular (PP) y Vox han alcanzado un acuerdo para formar gobierno en Extremadura tras meses de bloqueo institucional. El pacto permitirá la investidura de María Guardiola como presidenta autonómica y pone fin a la incertidumbre política tras las elecciones regionales. El anuncio llega después de intensas negociaciones entre ambas formaciones, marcadas por tensiones públicas y diferencias en torno a la entrada de Vox en el Ejecutivo. El acuerdo no solo garantiza la investidura, sino que establece un gobierno de coalición con reparto de responsabilidades. El pacto entre PP y Vox en Extremadura contempla la formación de un gobierno conjunto en el que ambas fuerzas compartirán el poder. La líder del PP, María Guardiola, será investida presidenta gracias al apoyo parlamentario de Vox, que además se integrará en el Ejecutivo autonómico. Dentro del acuerdo, Vox asumirá una vicepresidencia y varias consejerías, entre ellas áreas clave como agricultura y familia. Este reparto supone un giro respecto a la posición inicial del PP, que había rechazado incorporar a Vox al gobierno y defendía un apoyo externo. El acuerdo programático recoge decenas de medidas que servirán de base para la acción del nuevo Ejecutivo. Entre ellas se incluyen propuestas relacionadas con fiscalidad, apoyo al sector primario y políticas sociales, aspectos que ambas formaciones han negociado durante semanas. Además del contenido político, el pacto fija la estructura del gobierno y el reparto de cargos. La entrada de Vox en el Ejecutivo marca un cambio relevante en el equilibrio institucional de Extremadura y consolida un modelo de coalición que ya se ha visto en otras comunidades autónomas. Las negociaciones entre PP y Vox en Extremadura se han prolongado durante varios meses tras las elecciones autonómicas. En ese periodo, las diferencias sobre el modelo de gobierno generaron un bloqueo que llegó a poner sobre la mesa la posibilidad de repetir los comicios. El cambio de postura del PP, que finalmente acepta un gobierno de coalición, ha sido clave para cerrar el acuerdo. Este desenlace permite evitar una nueva convocatoria electoral y da paso a una nueva etapa política en la comunidad, con un Ejecutivo compartido entre ambas formaciones.