Parece Japón, pero es Extremadura: el pueblo de menos de 350 habitantes donde florecen más de un millón de cerezos cada primavera y atrae a miles de visitantes Un enclave del Valle del Jerte se transforma durante unas semanas en uno de los paisajes más impactantes de España. Cada primavera cambia el mapa emocional del turismo en España. Hay destinos que aparecen solo durante unas semanas, cuando la naturaleza decide marcar el ritmo y convertir un paisaje cotidiano en algo extraordinario. Eso es lo que ocurre en el Valle del Jerte, en Extremadura, donde pequeños municipios como Valdastillas, con menos de 350 habitantes, se ven rodeados por un fenómeno que trasciende lo local. Más de un millón de cerezos en flor cubren el territorio y convierten la zona en uno de los espectáculos naturales más buscados del país. El municipio de Valdastillas, uno de los enclaves más representativos del Valle del Jerte, queda prácticamente envuelto por la floración cada año. Según detalla, esta comarca reúne más de un millón y medio de cerezos en flor, distribuidos en terrazas de cultivo que cubren las laderas de norte a sur. Durante el periodo de floración, que suele producirse entre finales de marzo y comienzos de abril, el paisaje se vuelve completamente blanco. No es un efecto puntual ni aislado: la densidad de árboles genera una continuidad visual que transforma montañas enteras. El impacto turístico es inmediato. Miles de personas se desplazan cada año hasta esta zona de Extremadura para recorrer rutas, miradores y caminos rurales que permiten observar el fenómeno desde distintos puntos. La floración, además, no ocurre de forma simultánea, lo que alarga el espectáculo durante varios días. La comparación con Japón aparece de forma inevitable. El fenómeno de los cerezos en flor evoca las imágenes del sakura japonés, pero en el caso del Valle del Jerte el origen es completamente diferente. Aquí no hay parques urbanos ni una planificación ornamental. Los cerezos forman parte de una estructura agrícola tradicional que se remonta a siglos atrás. La producción de cereza es uno de los pilares económicos de la zona, y la floración es simplemente una fase previa de ese ciclo productivo. Esta diferencia cambia la experiencia del visitante. No se trata solo de contemplar un paisaje, sino de recorrer un territorio que sigue activo, donde cada árbol tiene una función concreta. Según la propia promoción turística de la zona, este equilibrio entre naturaleza y actividad humana es uno de los elementos que más valoran quienes visitan la comarca. Además, la orografía del terreno aporta un elemento diferencial. Las laderas escalonadas permiten observar cómo la floración avanza en función de la altitud, generando distintas capas visuales que no se ven en otros destinos similares. El fenómeno de los cerezos en flor en el Valle del Jerte tiene una ventana muy concreta. Las fechas cambian cada año en función de la climatología, por lo que es fundamental consultar previsiones antes de planificar el viaje. Durante la floración se celebra además el programa turístico conocido como “Cerezo en Flor”, impulsado por la Junta de Extremadura y entidades locales, que incluye rutas guiadas, actividades culturales y propuestas gastronómicas vinculadas al territorio. Esta información se puede consultar en los portales oficiales de turismo de la región. La alta afluencia de visitantes obliga también a organizar el desplazamiento con antelación. El acceso a algunos miradores o caminos puede presentar restricciones en los días de mayor afluencia, especialmente los fines de semana. Valdastillas, pese a su tamaño reducido, se convierte así en uno de los puntos más representativos de este fenómeno. Su entorno permite observar de cerca la magnitud de la floración y entender por qué este rincón de Extremadura se ha consolidado como uno de los destinos más singulares de la primavera en España.