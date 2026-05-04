La tecnología vuelve a cambiar lo que sabemos sobre el pasado. Un análisis con LiDAR ha puesto el foco sobre una posible ciudad tartésica enterrada en las vegas del Guadiana, en Extremadura. El hallazgo ha llamado la atención por su tamaño, por su trazado urbano y por el valor histórico que puede tener para el estudio de Tarteso en la península ibérica. Los primeros datos difundidos apuntan a una gran zona arqueológica que permanecía oculta bajo el suelo. La investigación relaciona este enclave con una antigua “Ciudad de la Luz” tartésica, un nombre que ha disparado el interés por este posible descubrimiento en la arqueología europea. El estudio se apoya en imágenes obtenidas con tecnología LiDAR, una herramienta que permite detectar formas y estructuras bajo la superficie. Gracias a este sistema, los expertos han identificado patrones compatibles con una gran ciudad tartésica en las vegas del Guadiana. La zona analizada muestra indicios de una organización compleja del espacio, algo que refuerza la idea de un asentamiento de gran relevancia. Si las futuras excavaciones confirman esta hipótesis, el hallazgo podría situarse entre los más importantes sobre Tarteso, Extremadura y la arqueología en España. Por ahora, la gran novedad no es una pieza aislada, sino la localización de un conjunto amplio de estructuras ocultas. La información publicada señala que el relieve detectado bajo el terreno encaja con un gran núcleo urbano antiguo, vinculado a la cultura tartésica. Ese punto es clave porque cambia la escala del descubrimiento. No se habla solo de restos dispersos, sino de una posible ciudad perdida que abre nuevas preguntas sobre el poder, la riqueza y la extensión de Tarteso en el suroeste peninsular. El hallazgo se suma al creciente interés por los yacimientos tartésicos del suroeste de la península. En los últimos años, varios descubrimientos en esta área han reforzado la idea de que Tarteso tuvo una dimensión política, económica y cultural mucho mayor de la que se pensaba. En este caso, el impacto también está en el método. La combinación de nuevas tecnologías con la investigación arqueológica vuelve a demostrar que el subsuelo todavía guarda respuestas clave sobre la historia antigua de España y sobre el peso real de la cultura tartésica en Europa.