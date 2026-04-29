La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha decidido incorporar una segunda vicepresidencia en la nueva composición de su Ejecutivo. Este cargo será asumido por el dirigente del Partido Popular, Abel Bautista, y se sumará a la vicepresidencia ya contemplada en el acuerdo de gobierno, encabezada por el líder regional de Vox, Óscar Fernández Calle, fruto del pacto entre ambas formaciones para constituir el nuevo gobierno autonómico. Se trata de una de las novedades más relevantes del gabinete presentado este miércoles por Guardiola en rueda de prensa, ya que su anterior mandato no contaba con vicepresidencias. En esta reorganización, el diputado Juan José García se situará al frente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, área atribuida a Vox, al igual que la Consejería de Desregulación, liderada también por Fernández Calle. El nuevo Ejecutivo estará integrado por diez consejerías —una más que en la etapa previa— y dos vicepresidencias. Asimismo, se mantiene la Secretaría General de Igualdad y Conciliación con rango de consejería, adscrita directamente a la Presidencia de la Junta. Durante su intervención, Guardiola afirmó que “es un Ejecutivo plenamente motivado y ambicioso que cumplirá el programa de acción y los acuerdos alcanzados”. En este sentido, subrayó que, aunque se producen cambios en la estructura, “no se parte de cero y cuenta con el respaldo del reconocimiento a nuestra gestión” desarrollada en los últimos años. Según explicó la presidenta, el propósito del nuevo Gobierno autonómico es impulsar y culminar “el proyecto de transformación y cambio” recogido en el acuerdo suscrito entre el PP y Vox. La formación liderada por Santiago Abascal gestionará dos de las diez consejerías del Ejecutivo extremeño. En primer lugar, la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, que tendrá rango de vicepresidencia y estará dirigida por el diputado y líder regional de Vox, Óscar Fernández Calle. Este departamento asumirá competencias en servicios sociales, políticas de inclusión, infancia, familia, juventud y cooperación al desarrollo. Además, tendrá como uno de sus ejes prioritarios la reducción de la burocracia, la eliminación de trabas administrativas y el control de la eficiencia presupuestaria. La creación de esta consejería implica cambios respecto al organigrama anterior, ya que hasta ahora las competencias de servicios sociales dependían de la Consejería de Sanidad, que continúa encabezada por Sara García Espada (PP), aunque pasa a denominarse Salud y Atención a la Dependencia. La segunda consejería atribuida a Vox será la de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, una denominación que reemplaza a la anterior de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, que estaba dirigida por Mercedes Morán (PP). El responsable de este departamento será el diputado Juan José García, licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Ciencias, quien asumirá áreas como la Política Agraria Común (PAC), los regadíos, las infraestructuras rurales, así como las competencias relacionadas con la caza, la pesca, la tauromaquia y el medio natural. En el ámbito del Partido Popular, Guardiola ha decidido conservar su equipo de confianza. Abel Bautista, secretario general del PP extremeño, continuará al frente de la Consejería de Presidencia con rango de vicepresidente, desde donde coordinará la acción de gobierno, Interior y Emergencias, además de asumir la planificación y gestión de la prevención y extinción de incendios forestales. La presidenta también ha optado por dar continuidad a otras figuras clave del Ejecutivo: Mercedes Morán, que pasa a dirigir Industria, Energía, Territorio, Ciencia e Investigación; Sara García Espada, que permanece al frente de Sanidad y Atención a la Dependencia; y Elena Manzano, que mantiene la responsabilidad en Hacienda. Asimismo, Francisco Ramírez cambia de cartera y pasa de Gestión Forestal y Mundo Rural a Infraestructuras, Transporte y Vivienda, mientras que Guillermo Santamaría continúa liderando la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital. En esta remodelación abandonan el Ejecutivo Victoria Bazaga (Cultura), Mercedes Vaquera (Educación) y Manuel Martín (Infraestructuras). En contraste, se incorpora Laureano León, exsenador y presidente de la Diputación de Cáceres, quien se hará cargo del área de Turismo. Al referirse a las líneas maestras de su acción política, Guardiola aseguró: “Vamos a servir con lealtad y respeto a los extremeños”, y señaló como una de las prioridades inmediatas la presentación y aprobación de los presupuestos autonómicos correspondientes a este año. Por último, avanzó que el proyecto de presupuestos será aprobado por el Consejo de Gobierno en el mes de mayo y, posteriormente, remitido a la Asamblea para su tramitación y debate parlamentario.