El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, instó este sábado a la militancia socialista extremeña a comenzar una nueva fase política bajo el liderazgo de Álvaro Sánchez Cotrina, con el objetivo de hacer frente a la ultraderecha tras el denominado “pacto de la vergüenza” firmado entre el PP y Vox en la región. Este mensaje fue trasladado por Sánchez mediante un vídeo dirigido a los asistentes al 16.º Congreso Regional Extraordinario del PSOE de Extremadura. Durante su intervención, el líder socialista afirmó que el PSOE vuelve a situarse en Extremadura como una organización cohesionada, consciente tanto de su fortaleza como de la responsabilidad que asume en un contexto que ha calificado de “crítico” para la comunidad. “Porque Extremadura nos necesita, necesita del aporte del Partido Socialista. Extremadura merece políticas que unan, no que enfrenten, no que confronten a unos contra otros; merece instituciones que protejan, no que señalen violando el principio constitucional de no discriminación, y merece un proyecto que mire al futuro”, ha expresado. Sánchez ha considerado que el acuerdo alcanzado entre el PP y Vox no es un pacto más, sino un claro retroceso histórico. En su opinión, se trata de “un salto hacia atrás sin precedentes en derechos y en dignidad, también en pérdida de oportunidades”, tal y como ha señalado Amnistía Internacional. Asimismo, ha remarcado que dicho acuerdo supone “un ataque directo a la esencia, al ser y también a la memoria de Extremadura”. En ese sentido, recordó que miles de extremeños se vieron obligados a abandonar su tierra en busca de oportunidades laborales que no encontraban en su región de origen. “Con su esfuerzo contribuyeron al progreso de otros territorios, también de otras naciones, y también tuvieron que vencer prejuicios y recelos”, ha subrayado. De esta manera, calificó de “infamia” que sea precisamente Extremadura el escenario elegido por el PP y Vox para impulsar una “violación del Derecho Constitucional a la no discriminación”. En una línea similar se ha pronunciado anteriormente el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien ha tildado de “vergüenza” que una comunidad históricamente marcada por la emigración se convierta en un “laboratorio para echar a los inmigrantes”. Además, ha lamentado que la región pueda quedar señalada en la historia por este motivo. Pedro Sánchez ha advertido de que podrían llegar “más atropellos y más involución”, lo que, a su juicio, refuerza la necesidad de que el PSOE actúe como garante de la protección ciudadana. “Debemos hacerlo no con lamento, sino con propuestas, con ideas, con ilusión y con energía, con moral de victoria que conecte con la gente”, ha afirmado, apelando a la esperanza y a la movilización. El secretario general del PSOE ha reivindicado una agenda centrada en más feminismo, una sanidad pública fuerte y una Extremadura más ambiciosa y abierta al exterior. “Compañeros y compañeras, tenemos las ideas, tenemos las ganas y también tenemos el mejor equipo y con Álvaro tenemos al mejor líder para afrontar ese desafío”, ha manifestado. Para Sánchez, resulta clave pisar las calles de los 388 municipios extremeños, escuchar a la ciudadanía y trasladar sus preocupaciones a las instituciones. Por último, tanto Juan Carlos Rodríguez Ibarra como el presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, han apelado a la unidad interna del partido alrededor de la figura de Álvaro Sánchez Cotrina, a quien han expresado públicamente su respaldo.