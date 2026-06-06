Las reacciones por la visita del papa León XIV: Sánchez se ilusiona con crear “puentes de diálogo”, mientras que Feijóo lo considera una “referencia moral”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este sábado que “es un honor” recibir en España al papa León XIV. Además, expresó su deseo de que esta visita contribuya “para seguir tendiendo puentes de diálogo, entendimiento y esperanza”.

Otro de los referentes políticos del país también reaccionó. Justamente, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también dio la bienvenida tras su llegada a Madrid.

El mensaje de Pedro Sánchez y su gobierno por la llegada de León XIV

A través de un mensaje publicado en la red social X, Sánchez destacó que España es una nación “diversa, abierta y profundamente comprometida con la convivencia, la justicia social y la defensa de la dignidad humana”.

En sintonía con las palabras del presidente, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, señaló que la figura del papa representa “una voz que nos recuerda que los principios humanistas que compartimos —la defensa de la paz y la dignidad de cada ser humano— son valores que debemos cuidar y defender cada día, en cualquier circunstancia y lugar”.

Tanto Sánchez como Albares integraron la comitiva oficial que recibió a León XIV en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El pontífice aterrizó a las 10:12 horas para comenzar su primera visita apostólica a España, que se extenderá hasta el 12 de junio y que incluirá actividades en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.

Las reacciones por la visita del papa León XIV: Sánchez se ilusiona con crear “puentes de diálogo”, mientras que Feijóo lo considera una “referencia moral” EFE

La bienvenida de Alberto Núñez Feijóo

En un mensaje difundido en X, Feijóo afirmó que “el mundo y la España de hoy necesitan referencias morales” y consideró que el pontífice representa una de ellas.

El líder del PP sostuvo que “su voz no clama en el desierto: se escucha y ofrece esperanza”, al tiempo que remarcó que “millones de españoles reciben con gran ilusión esta visita”.

La llegada del pontífice

El avión de ITA Airways que trasladó a León XIV aterrizó a las 10:12 horas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Con esta llegada, el papa dio inicio a una visita apostólica que se desarrollará hasta el 12 de junio y que, además de Madrid, incluirá paradas en Barcelona y las Islas Canarias.

La visita, encabezada por Robert Prevost y bajo el lema “Alzad la mirada”, se produce quince años después de la última presencia de un papa en España, registrada durante el viaje de Benedicto XVI en 2011 para participar de las Jornadas Mundiales de la Juventud.

La recepción del papa en el Palacio Real

Tras la llegada del pontífice, las autoridades participaron de una recepción en el Palacio Real. Allí, el rey Felipe VI ofreció un discurso institucional y también pudieron escucharse las primeras declaraciones del papa en suelo español.

Durante su intervención, León XIV explicó que su visita tiene el propósito de promover una “reconciliación y cooperación más profunda entre las distintas fuerzas” del país. Asimismo, llamó a “abandonar las narrativas divisivas y polarizantes”.